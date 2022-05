Presentaran una demanda davant el Tribunal Suprem en els pròxims deu dies/ @EP



Segons un comunicat de l'oficina de l'expresident Quim Torra aquest dimarts, ja han presentat un requeriment en el qual exigeixen "el cessament de la vulneració dels seus drets fonamentals com a víctimes d'espionatge il·legal" i en els pròxims deu dies presentaran davant el Tribunal Suprem una demanda --textualment-- de protecció dels drets fonamentals contra el president i el seu govern.







Si aquest procediment acaba amb un recurs d'empara inadmesa o resolt al Tribunal Constitucional, preveuen presentar una demanda per vulneració de drets fonamentals contra Espanya davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg (França).





Torra i Costa han assegurat haver confirmat --respectivament-- vuit infeccions el 2020 i quatre el 2019, que al seu parer eren moments políticament o judicialment sensibles.





Han apuntat Sánchez "com el màxim representant i el responsable dels serveis d'intel·ligència de l'Estat espanyol" i també el Govern central per entendre que dirigeix "tota la política interior i exterior", i és a qui el Centre Nacional d'Intel·ligència informa de les seves activitats.





Exigeixen saber "quina informació han obtingut amb l'espionatge, qui l'ha coneguda, quina s'ha destruït i quina s'ha conservat" i demanen a l'executiu que desclassifiqui tota la informació i documentació del cas.





"ACREDITAR LA VULNERACIÓ DE DRETS FONAMENTALS"



Aquesta acció judicial defensa "aconseguir acreditar la vulneració de drets fonamentals i que es condemni Espanya per això", a més de depurar responsabilitats penalment.





La demanda assegura que l'ús del programari Pegasus suposa "una total suspensió dels drets a la intimitat o la privadesa de la vida personal i familiar, al secret de les comunicacions i a la protecció de dades".





Per això, considera l'espionatge "una interferència absolutament desproporcionada i sense base legal en els drets dels afectats" i detalla la intervenció, escolta, substracció, recopilació, tractament, ús, difusió i emmagatzematge de la informació obtinguda.





DECLARACIONS DE COSTA



"No ens interessa tant esclarir quina persona concreta o quin departament o servei ho ha fet, sinó demostrar que ha existit una vulneració de drets fonamentals absoluta, total i sense cap mena de base legal o de cobertura jurídica", ha insistit Costa en una entrevista a RAC1 aquest dimarts, recollida per Europa Press, i ha remarcat la intenció d'arribar a Estrasburg per la seva "desconfiança" en la justícia espanyola.





Ha justificat que la demanda sigui contra l'executiu i no pas contra l'empresa propietària del programari perquè "qui fa un mal ús d'aquesta eina és qui la utilitza per fer espionatge".

"No diem que les actuacions que estan fent els altres afectats no siguin útils i interessants, perquè també hi participarem, estem obrint un nou front", ha resolt.