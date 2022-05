L’Ajuntament de Girona posa a disposició de la ciutadania aparells d’autodiagnosi del consum elèctric per tal que qui ho vulgui pugui conèixer quin és el consum a la seva llar. Es tracta d’un conjunt de dos aparells -endolls intelligents i un estoig d’instruments de mesura-, de molt fàcil ús, que les persones interessades poden emportar-se a casa en préstec durant un termini màxim de set dies.





Equip d'Autodiagnosi @Aj. de Girona





Els aparells ja es poden recollir a l’Oficina per la Sostenibilitat, al carrer dels Ciutadans, número 4. No és necessari sollicitar cita prèvia per recollir els aparells, tot i que és recomanable demanar-ne la disponibilitat a través del correu electrònic oficinasostenibilitat@ajgirona.cat o del telèfon 972 419 036.





Els endolls intelligents indiquen el consum elèctric d’aparells concrets en temps real, mentre que l’estoig d’instruments de mesura o home kit permeten saber el consum elèctric general per àmbits de la llar. El conjunt d’aparells disposa d’un manual d’instruccions per prendre les mesures de forma autònoma, sense necessitat de demanar ajuda. Es podrà sollicitar el préstec d’un dels aparells, o de tots dos, en funció de si interessa conèixer quins són els electrodomèstics que tenen un major consum, o bé quin és el global de consum de la llar.





La cessió d’aquestes eines de diagnosi és una acció que s’organitza en el marc del projecte EDIFICAT, un projecte transfronterer liderat per l’Ajuntament de Girona en el què també hi participen la Perpignan Métropole Mediterranée Metropole i els clústers Pôle Derbi i Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya i que té per objectiu afavorir la transició energètica a partir de millorar l’eficiència energètica de l’edificació en l’àmbit transfronterer de Girona i Occitània.





“El projecte EDIFICAT està sent un motor per les actuacions millorades en la gestió del consum energètic a la ciutat, a través del qual disposem de recursos i tirem endavant actuacions encaminades a la millora de l’eficiència energètica en l’edificació. Aquesta iniciativa n’és una mostra més, precisament en un moment on l’augment de la factura de la llum està repercutint en les economies familiars. Per això volem posar a disposició de tothom aquests aparells perquè la ciutadania pugui conèixer de primera mà el seu consum elèctric i que, així, cadascú pugui plantejar mesures d’estalvi a partir dels resultats”, ha explicat la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes.





L’Oficina per la Sostenibilitat s’encarrega de sensibilitzar o assessorar tothom qui ho vulgui sobre temes relacionats amb la sostenibilitat, el canvi climàtic i la transició energètica. Entre altres tasques, des de l’Oficina s’informa als ciutadans i ciutadanes de Girona sobre com avaluar i optimitzar l’eficiència energètica dels edificis i s’assessora els propietaris i propietàries que vulguin realitzar obres de rehabilitació energètica en el seu bloc o habitatge.





El projecte EDIFICAT està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) creat per la Unió Europea. L’objectiu de POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva assistència se centra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres mitjançant estratègies conjuntes que afavoreixin el desenvolupament sostenible del territori.

Projecte cofinançat per FEDER