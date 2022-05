Detingut un home a Ciempozuelos per conviure dos mesos amb el cadàver de la seva àvia per cobrar la pensió - GOOGLE MAPS





La Guàrdia Civil va arrestar fa uns dies un home de 35 anys per conviure en un pis del municipi de Ciempozuelos durant dos mesos amb el cadàver de la seva àvia, de 89 anys, per cobrar la pensió, ha informat a Europa Press una portaveu de la Comandància de Madrid.





El cas es va descobrir dijous passat quan un agent fora de servei transitava pel carrer Castella la Vella de Ciempozuelos quan va percebre una gran pudor, que sortia d'un dels pisos d'aquesta call e. Aleshores, va avisar els seus companys, que van anar al lloc i aviat van localitzar el focus d'aquella mala olor.





Allà, al llit d'una habitació, van trobar el cadàver en avançat estat de descomposició d'una dona de 89 anys. Després de l'aixecament del cadàver i l'autòpsia practicada a l'Institut de Medicina Legal, els metges forenses han determinat que la dona havia mort de forma natural fa aproximadament dos mesos.





El nét, que era a la casa en el moment de la troballa, finalment va reconèixer que no havia comunicat la mort per continuar cobrant la pensió de la seva àvia , ja que no tenen feina ni cap altre ingrés, ha detallat el diari 'El Mundo'. Per això, aquest home, de 35 anys i sense cap problema mental, ha estat detingut acusat a priori d'un delicte d'abandonament d'un familiar.