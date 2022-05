Els nens i joves de la Seu d’Urgell i comarca podran trobar a la Guia d’Estiu 2022 un total de 45 activitats: 18 de lleure i 27 d’esportives, de natura i d’aigua. Les propostes estan adreçades a infants de 3 a 12 anys, que podran triar entre un total de 33 activitats, així com també per a joves a partir dels 12 anys, que hi trobaran un total de 19.





El regidor de Joventut i la regidora d’Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Joan Llobera i Núria Tomàs, respectivament, expliquen que “s’ha treballat molt per a poder oferir un ampli ventall de propostes per aquest estiu. Després de dos anys de restriccions per la Covid, és important anar recuperant el màxim de socialització i activitats en grup. Per això, aquest estiu joves i infants de la Seu i comarca podran gaudir de fins a 45 activitats diferents d’oci, lleure, natura, esport, entre d’altres”.







En aquesta guia les famílies alturgellenques hi podran trobar i informar-se de totes les activitats organitzades tant pels ajuntaments de la comarca com per les diferents associacions, clubs i empreses del territori.





Enguany la difusió d’aquesta Guia d’Estiu serà enguany en paper i també telemàtica al web municipal: www.laseu.cat





A més a més, es fixarà un cartell de gran format que recollirà tota la informació i que es collocarà en espais municipals i públics freqüentats per les famílies com poden ser Palau d’Esports, Pavelló Poliesportiu, vestíbuls de les escoles municipals, centres educatius, ajuntaments, entre d’altres edificis.





Novament, en aquestes activitats d’estiu hi treballaran diferents joves de la Seu i l’Alt Urgell, després d’haver fet el curs de monitor o de director de lleure, titulacions incloses en el Pack Lleure que organitzat l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.