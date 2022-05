El salmorejo aporta ferments actius i és font de probiòtics per a persones intolerants a la lactosa o amb hipercolesterolèmia. - CSIC





A més, en tractar-se d'un producte fresc nopasteuritzat, també s'ha estudiat l'activitat bioconservant del ferment contra diversos patògens alimentaris com són Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica i Escherichia coli.





Per això, els investigadors han desenvolupat assajos de desafiament en què s'inocula artificialment el patogen a alts nivells poblacionals en presència del ferment . Durant tot el procés de desenvolupament s'ha estat en comunicació amb inspectors de la Conselleria de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia, els quals han realitzat la supervisió de tots els assaigs per garantir la salut del consumidor perquè es tracta d'un producte llest per consumir .





"Un dels grans avantatges que té L. pentosus LPG1 és que es tracta d´un ferment natural aïllat del procés d´elaboració d´oliva de taula, per la qual cosa la seva aclimatació i viabilitat en una altra matriu vegetal com és el salmorejo és molt alta comparada amb altres microorganismes probiòtics l'origen dels quals no sigui vegetal", ha explicat l'investigador de l'IG-CSIC, Francisco Noé Arroyo.





El potencial probiòtic de LPG1 ha estat validat en diversos estudis in vitro i in vivo. L'últim en un assaig clínic de fase 1 recent dut a terme amb investigadors de l'Institut Maimónides de Recerca Biomèdica de Còrdova (IMIBIC).





Aquest nou producte es podrà utilitzar com a font de microorganismes beneficiosos per a consumidors que tenen un cert grau d'intolerància a la lactosa i que no poden consumir probiòtics a través de productes lactis , o que necessitin una dieta baixa en colesterol. Tot això sumat a les avantatges nutricionals que de per si ja aporta el salmorejo a la dieta, com és ser font de licopens, vitamina C, àcid oleic, polifenols, etc,”, ha detallat l'investigador Noé Arroyo.