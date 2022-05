Ada Colau busca una sortida per no haver de declarar davant dels jutjats/ @EP





La representació lletrada del fons d'inversió Vauras Investment ha rebut una interlocutòria judicial en què es notifica la cancel·lació per part de l' Ajuntament de Barcelona de cinc multes (procediments sancionadors) per valor de 420.000 euros.















Un jutjat de Barcelona va rebutjar una primera denúncia del fons d'inversions contra l' alcaldessa Colau , però va prosperar un recurs a l' Audiència Provincial , que ha ordenat investigar-la a la primera edil de Barcelona i part del seu equip de govern pels presumptes delictes de coaccions i prevaricació .





Els fets es remunten al març del 2020, quan es van desallotjar per ordre judicial i al sisè intent uns pisos okupats en un edifici conegut com a Bloc Llavors. L?Ajuntament pretenia que el fons d?inversió procurés a canvi del desallotjament nous pisos de lloguer social per als okupes. Davant la renúncia de Vauras Investment a accedir a aquestes exigències, l'administració municipal va obrir cinc processos sancionadors per suposats incompliments a les normatives relacionades amb l'accés a l'habitatge .





Ara, la gerència municipal d'Habitatge desisteix del cobrament de les multes , alguna en fase d'embargament, i ho ha comunicat a cinc jutjats diferents, ja que aquest procés és paral·lel al de la denúncia admesa a tràmit contra Colau.





Amb la renúncia a tots els procediments sancionadors oberts el consistori pretén desarmar la querella del fons d'inversions quelcom que no hi desistirà ja que considera que se li ha produït una pèrdua empresarial de 35 milions d'euros.





Per a Vauras Investment l'Ajuntament dirigit per Colau va actuar a favor dels okupes a altres immobles de la seva propietat que els van obligar a renunciar als seus projectes a la ciutat.