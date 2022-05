És probable que Vladimir Putin pateixi una etapa primerenca de demència mentre es torna boig per la paranoia i la por als traïdors, assegura un exagent del KGB. La salut del líder de 69 anys segueix sota un intens escrutini enmig de rumors que es troba greument malalt.







Vladimir Putin @ep





Si bé el secretari de premsa de Putin, Dmitry Peskov, ha insistit que la salut de Putin és "excel·lent", les seves recents aparicions públiques després de la invasió d'Ucraïna han provocat especulacions.





A mesura que la invasió falla i l'exèrcit rus no aconsegueix el seu objectiu de prendre Kíev en quatre dies, la reputació de Putin com un operador geopolític astut ha caigut sota un escrutini intens.





La invasió aparentment imprudent i mal pensada ha portat a molts a preguntar-se si un home que mai va ser considerat un mestre estrateg s'ha vist afectat per la mala salut.





I en aquest sentit es va pronunciar l'exespia rus Boris Karpitxkov, que va dir que la preocupació de Putin per protegir la seva imatge de “home fort” significava que fins i tot els membres del seu cercle íntim no coneixerien el seu estat de salut.



Karpichkov, un desertor rus que ara viu al Regne Unit, va dir que la paranoia de Putin el porta a veure tot el seu entorn com a "traïdors", segons The Sun Online . L'exagent doble va explicar que Putin està, o almenys actua, boig i obsessionat amb idees paranoiques.





"Ell veu literalment a tots, inclosos els que estan dins dels serveis de seguretat russos i fins i tot dins del seu cercle més proper, com 'traïdors'", ha afegit Karpichkov, alhora que ha afirmat que "és tan suspicaç i està tan obsessionat amb les seves idees paranoiques que ara se'l pot comparar amb Stalin".





Segons Karpitxkov, era probable que Putin patís "nombrosos" problemes de salut, com el Parkinson i les primeres etapes de la demència. Es va pensar que aquestes condicions de salut podrien haver estat causades per lesions esportives durant els anys de joventut de Putin, va dir Karpichkov, així com pels seus problemes causats per l'envelliment, com ara la demència.



"Un altre problema potencial podria ser, a jutjar per com es mou, que Putin pot estar patint les etapes inicials de la malaltia de Parkinson o un altre trastorn greu causat per algun tipus de càncer, un tumor cerebral, per exemple", va afegir Karpichkov.







Si bé els funcionaris del Kremlin continuen negant que el seu líder tingui algun problema, Putin semblava confós i sense alè mentre resolia en el seu últim discurs, en què va amenaçar Occident amb armes nuclears. El president també semblava exhaust i semblava estar lluitant per recuperar l'alè, ja que es va aturar diverses vegades durant el discurs els polítics.





La setmana passada, les imatges de les converses amb el seu ministre de Defensa, Sergey Shoigu, mostraven el tirà agafant la taula i encorbat, cosa que va generar més rumors que podria estar patint de Parkinson. El professor Erik Bucy, expert en llenguatge corporal de la Universitat Tecnològica de Texas, va dir que el vídeo mostrava un “Putin sorprenentment debilitat” en comparació amb la seva aparença fa uns anys.





Ell va dir: "Un president físicament capacitat no necessitaria mantenir-se recolzat amb una mà estesa per fer palanca i no estaria preocupat per mantenir tots dos peus plantats a terra".





Un altre vídeo recent que mostra Putin saludant el president bielorús Aleksandr Lukaixenko al Kremlin mostra les mans del líder tremolant violentament. S'hi veu l'exagent de la KGB amb una mà al pit mentre l'altra està tancada en un puny. Quan la mà comença a tremolar incontrolablement, Putin l'acosta al pit, en un aparent intent d'aturar el tremolor.





Malgrat els seus esforços, mentre camina cap al seu antic aliat i company, trontolla inestablement mentre les cames continuen tremolant. Si bé és poc probable que el líder rus reservat, que diu que "no permet" cap forma d'intrusió a la seva vida personal, publiqui registres mèdics fiables per a si mateix a curt termini, els metges es van afanyar a especular sobre un possible Parkinson



Sir Richard Dearlove, l'excap del M16, ha impulsat l'especulació que Putin està realment malalt, encara que la condició exacta és difícil de determinar. Li va dir a GB News el mes passat: "El que també és preocupant és l'especulació que potser el comportament de Putin potser la seva racionalitat estigui perjudicada o compromesa per una malaltia".





Putin sembla estar constantment envoltat de seguretat i segueix un programa detallat, assistint només a una petita quantitat de reunions durant un curt període de temps. La planificació acurada de la vida del dictador alimenta l'especulació sobre el deteriorament de la seva salut, igual que la creença que el segueix un equip de metges que controlen acuradament la seva salut.