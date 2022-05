L' Hospital de Campdevànol (Girona) ha prohibit les visites als pacients ingressats a la segona planta d'hospitalització a causa d'un brot de còvid, que afecta una dotzena de pacients i un professional.





El brot es va detectar aquest cap de setmana passat i, després de fer les proves, es va confirmar l'afectació del brot, els símptomes del qual són lleus amb febrícula i malestar, ha informat l'hospital en un comunicat.





Com a mesura de prevenció, la direcció de l'hospital ha decidit prohibir les visites a la planta on s'ha detectat el brot , mentre que a la resta es mantenen amb normalitat, amb l'obligatorietat de portar mascareta tant visitants com a pacients, i ha assenyalat que una quan es tingui el brot controlat, que es preveu que sigui en una setmana, es tornarà progressivament a la normalitat.