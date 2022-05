L'Organització de Consumidors i Usuaris celebra que el Tribunal Suprem hagi dictaminat que el complement per maternitat a les pensions contributives de la Seguretat Social, també conegut com a complement de pensió per aportació demogràfica, es reconegui amb efectes retroactius als homes.





En la redacció original, amb vigència des del 01/01/2016 i fins al 03/02/2021, l'article 60 de la Llei General de Seguretat Social (LGSS) reconeixia un complement per maternitat a les pensions contributives de la Seguretat Social amb caràcter exclusiu a les dones que fossin mares de dos o més fills.





El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la seva Sentència de 12/12/2019 va declarar que la norma constituïa una discriminació directa per raó de sexe en reconèixer el complement només a les dones i no als homes en la mateixa situació .





A partir d'aquesta sentència hi va haver pares que van reclamar el complement de maternitat i la Seguretat Social va començar a reconèixer el complement als homes, però únicament a partir de la data de publicació de la sentència del TJUE, és a dir, a partir del 17 de febrer de 2020, amb la qual cosa s'estalviava molts mesos de pagament de complements endarrerits.





Des d'OCU recollim amb satisfacció la decisió del Tribunal Suprem, que ha corregit aquest criteri i, en la recent sentència de 17 de febrer de 2022, ha resolt que qualsevol home que va accedir a la seva pensió contributiva de jubilació ordinària, jubilació forçosa anticipada, viduïtat o incapacitat permanent des del 01/01/2016 i fins al 03/02/2021 complint els requisits exigits a l'esmentat article 60 LGSS, podrà obtenir el complement de maternitat amb efectes des del moment en què va accedir a la seva pensió , i no des de febrer del 2020 com fins ara concedia la Seguretat Social.





OCU informa que els pares de dos o més fills, amb pensió de jubilació ordinària, jubilació anticipada per causa no imputable al treballador, viduïtat o incapacitat permanent, reconeguda entre el 01/01/2016 i el 03/02/2021, poden reclamar.





Per contra, no poden reclamar aquelles persones amb pensions reconegudes abans del 01/01/2016 ni des del 04/02/2021, data en què ha entrat en vigor el complement per a la reducció de la bretxa de gènere, que substitueix el de maternitat o per aportació demogràfica, i per al reconeixement del qual cal complir els requisits exigits des d'aquell moment.





OCU adverteix que la pensió pot incrementar un 5% en cas de tenir dos fills, un 10% en cas de tres fills i un 15% en cas de 4 o més fills.





L'Organització de Consumidors i Usuaris aconsella als pares que reclamin, si compleixen els requisits, ja que tenen poc a perdre i sí molt a guanyar. Per això, posa a disposició dels seus socis una model de reclamació.