Una empleada treballa a una oficina de l'Agència Tributària - Europa Press





Els contribuents podran sol·licitar a partir d'aquest dimarts el Pla 'Le Anomenem' de l' Agència Tributària , perquè l'organisme els truqui i puguin confeccionar les seves declaracions de la Renda 2021, per la qual cosa s'ha reforçat l'atenció telefònica.





En concret, el pla 'Le Llamamos' es pot sol·licitar des d'aquest dimarts 3 de maig, però les primeres trucades es realitzaran des del dijous 5 de maig i el servei es prestarà fins a l'últim dia de la campanya, el 30 de juny.





Així, a més de la presentació per internet a través de la pàgina de l'agència (www.agenciatributaria.es) i de l'aplicació mòbil, els contribuents menys habituats a les noves tecnologies que requereixin assistència personalitzada tornaran a tenir aquest any al pla ' Li Anomenem' una alternativa també a l'assistència presencial a oficines.





En aquesta campanya el pla 'Le Llamamos' de confecció de declaracions per telèfon mantindrà una capacitat que l'any passat va permetre fer 1.153.000 declaracions per aquesta via , gairebé el 70% de totes les declaracions presentades amb assistència personalitzada.





COM SOL·LICITAR-HO





Una vegada que el contribuent demana cita --es recomana la sol·licitud per internet o mitjançant servei automàtic al 91 535 73 26, o al 901 12 12 24-- i tria horari de matí o de tarda, el sistema us proposa un dia i una hora en què rebrà la trucada de l'Agència Tributària.





Per agilitzar el servei, l'Agència Tributària aconsella al contribuent que tingui disponible la informació i la documentació necessària per fer la declaració quan rebi la trucada.





Per la seva banda, l'atenció presencial a les oficines comença l'1 de juny, amb sol·licitud de cita a partir del 26 de maig. L'atenció personalitzada, per telèfon i oficines, continuarà comptant amb el suport de CCAA i ajuntaments.





ES PREVEN 21,9 MILIONS DE DECLARACIONS EN AQUESTA CAMPANYA





L'Agència Tributària preveu ingressar 13.400 milions d'euros a la Campanya de Renda i Patrimoni 2021, un 10,8% més respecte a l'exercici anterior, mentre que l'import a tornar pujarà un 5,8%, fins a 11.122 milions.





Segons dades facilitades per l'Agència Tributària, fins ara ja s'han presentat més de 5,3 milions de declaracions, al voltant d'una quarta part de les 21.921.000 de previstes.





D'aquest 21,9 milions totals, es preveu que 14.350.000 donin dret a devolució, dos terços del total, i un 1,1% més que l'any anterior, per un import estimat de 11.122 milions d'euros.





Per part seva, s'estima que els contribuents que tenen declaracions a ingressar seran prop de 5.971.000, un 1,5% menys, per import de 13.400 milions. Segons ha recordat l'Agència Tributària, aquests contribuents no faran els primers pagaments fins al final de la campanya.