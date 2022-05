L'Ajuntament d'Aiguafreda (Barcelona) ha anunciat que el proper 29 de maig celebrarà una jornada de participació per conèixer l'opinió de la ciutadania sobre si mantenir-se a la comarca del Vallès Oriental (Barcelona) o adherir-se a Osona (Barcelona i Girona) ).





Aguafreda @ep





La participació podrà ser presencial o de forma telemàtica i ho podran fer totes les persones empadronades al municipi a partir dels 16 anys, segons ha informat el consistori.

La consulta estava previst que se celebrés el juliol del 2017 i aquests últims anys s'ha anat ajornant "per causes sobrevingudes"; en la situació actual, quan no hi ha restriccions pel Covid-19, la comissió municipal ha acordat la seva organització.





CONSULTES ANTERIORS





No és la primera vegada que es duu a terme una iniciativa de participació d'aquestes característiques, el 1987 se'n va celebrar una altra i la població va decidir àmpliament continuar vinculada a la comarca del Vallès Oriental.





El mateix consistori ha valorat que “ els canvis territorials, socials i econòmics, com també els nous fluxos de relacions del municipi amb el seu entorn són nous elements a considerar” a l'hora de plantejar aquesta adscripció comarcal i per això ha volgut preguntar als veïns .





Aiguafreda s'integra al Vallès des de la divisió comarcal de Catalunya, formada el 1936, encara que també ha conservat relacions i vincles històrics amb Osona.





La comarca del Vallès Oriental va reduir el nombre de municipis el 2015, quan es va crear oficialment el Moianès (Barcelona) i que va suposar que quatre localitats abandonessin el Consell Comarcal del Vallès Oriental.