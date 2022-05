Càntir i paypay

Pocs estaran disposats a discutir que la invasió russa d'Ucraïna està canviant profundament les nostres vides, encara les d'aquells que vivim a països relativament allunyats de les fronteres on s'està dirigint ara mateix la guerra. Perquè el cas és que estem al mateix continent i per tant vinculats a les principals repercussions d'aquell conflicte, com és pel que fa a la dependència d'algunes de les nostres principals fonts de recursos energètics que procedeixen en bona mesura, i potser com a resultat d'una descurada i sense prospectiva planificació, de la Federació Russa.





"Pocs estaran disposats a discutir que la invasió russa d'Ucraïna està canviant profundament les nostres vides"/@Pixabay





El gran problema d'aïllar econòmicament de manera efectiva el país agressor exigeix per això renunciar a ser el seu client obligat, però no és fàcil canviar de la nit al dia les principals fonts de subministrament energètic i més quan no en té a casa teva. . Cal buscar alternatives, noves fonts, vies i canals de subministrament, i assumir uns costos amb tota seguretat molt més elevats. Un procés que requereix negociacions hàbils i imaginatives i, sobretot, urgència, ja que el temps apremia. L'estiu està en caure i l'hivern, la cantonada.







El cert és que aquestes últimes dècades ens hem acostumat a gaudir de calefaccions i d'aires condicionats que funcionen a la màxima potència, amb resultats de vegades inversemblants. Puc dir que he viscut més d'una vegada l'experiència d'obrir de bat a bat les finestres d'alguna habitació en ple hivern per mirar de suavitzar una temperatura excessivament elevada o acudir en plena canícula a certs llocs proveït d'un discret jersei per protegir-me del gèlid clima previsible en ells.





Semblants despropòsits ens indueixen a pensar que alguns tipus d'arquitectura contemporània han deixat excessivament de banda les normes d'economia energètica, creant obres visualment molt efectistes i belles, però que no tenen prou aïllament natural davant les inclemències dels climes severs. Recordeu la saviesa dels constructors antics que, a falta de millors recursos, fiaven l'aïllament tèrmic en grossos murs i que encara avui ens sorprenen com són capaços de protegir del fred màxim i de la calor insuportable. Això no vol dir que avui dia calgui construir aquest tenor, ja que actualment es disposa d'altres materials i es coneixen tècniques molt més noves, però tot i així hi ha criteris de sentit comú que sembla oportú respectar en la seva essència.





Ja s'han començat a detectar veus d'alarma sobre aquest malbaratament energètic que es produeix i n'hi ha que proposen, amb la vista posada a l'estiu imminent, la limitació de l'ús dels aires condicionats a situacions en què el termòmetre arribi a temperatures particularment elevades. Ens temem que serà difícil canviar hàbits i costums ja molt arrelats i més en aquests pagaments, ja que en certes regions és difícil defugir les pitjors hores de calor. Caldrà seguir el consell d'aquell polític espanyol de fa unes dècades que intentava contenir la despesa pública recuperant velles i sempre efectives eines, com la utilització del càntir i el paypay No les descartin…