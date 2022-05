Fitxer - Un cérvol en imatge de fitxer. - Diego Casillas - Europa Press - Arxiu





La Junta d'Andalusia està investigant les causes de la mort d'"algunes desenes" de cérvols els cadàvers dels quals han estat localitzats l'últim mes i mig al Parc Natural de la Serra de Baza (Granada) sense signes visibles de violència.





Fonts del Govern andalús han assenyalat que s'han pres mostres d'alguns d'aquests cadàvers i s'han remès al Centre d'Anàlisi i Diagnòstic de la Fauna Silvestre d'Andalusia, que és operatiu a Màlaga, per conèixer les causes d'aquesta mortaldat elevada. Es preveu que l'informe del laboratori que pugui fer llum sobre aquest assumpte estigui finalitzat la setmana que ve.





Els cérvols trobats morts no presenten signes visibles de violència i les primeres hipòtesis apunten que tampoc no es tractaria d'una malaltia infecciosa. Fins ara aquesta problemàtica, que avança aquest dimarts el diari 'Ideal', ha estat exclusiva dels cérvols sense que s'hagi manifestat en una altra fauna, com ara cabres o ovelles.





A l'espera de l'informe de laboratori que reveli les causes exactes, els experts treballen amb la possibilitat que aquesta elevada mortaldat estigui vinculada amb les condicions climatològiques , atès que a la "pertinaç" sequera de l'hivern passat li ha seguit un intens període de pluges i fred que va arribar a motivar la presència de neu a la Serra de Baza.





L'Associació Projecte Sierra de Baza assenyala a la seva pàgina web, que "mancant informació més concloent s'han descartat diverses patologies com és la sarna, brucel·losi o llengua blava. També s'ha descartat l'anomenat cuc del nas".





Segons aquest col·lectiu, la concentració d'exemplars morts més gran es dóna a la zona nord i centre, que és on precisament més ha plogut, i "a falta de dades més exactes i d'una forma totalment estimativa" considera que "poden haver mort un mínim de 100 a 200 cérvols en aquest episodi primaveral”.