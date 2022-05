La glòria és, tret de casos excepcionals, efímera i la literària encara més. Ho saben molt bé els descendents de molts escriptors que en el seu moment van ser autors de best sellers i que han deixat de generar drets perquè gairebé ningú se'n recorda. Això, i dit sigui de pas, no té res a veure amb la hipotètica qualitat que hagués pogut tenir la seva obra.





“No hi haurà cap altra primavera”: una novel·la sobre Carmen d'Icaza, una escriptora reeixida… però oblidada







Carmen de Icaza seria un d'aquests casos, perquè la seva obra literària ha passat de moda, tret que la seva figura resulta molt actualitat com a precedent de dona intrèpida que es va anticipar al seu temps, tal com explica Mari Pau Domínguez a la novel·la biogràfica o biografia novel·lada “ No hi haurà una altra primavera ” (Esfera dels llibres). Filla d'un diplomàtic mexicà establert a Espanya i pertanyent per part de mare a una nissaga aristocràtica, va rebre durant l'estada de la seva família a Alemanya una educació acurada. Parlava diversos idiomes, va tenir un excel·lent nivell cultural i gràcies a això, quan la situació econòmica de la seva mare vídua i els seus germans va resultar més compromesa, no va dubtar a llançar-se al mercat de treball i va debutar com a periodista al diari “El Sol”. l'amistat del seu pare amb Ortega i Gasset. Perquè des del seu propi entorn va estar a més sempre envoltada de nombrosos intel·lectuals –Juan Ramón Jiménez li va dedicar una poesia– i, segons Domínguez, va voler la casualitat que, sent jove periodista, conegués Hemingway, amb qui va mantenir una amistat duradora. Després, la inestabilitat política del nostre país i la guerra civil, la va vincular amb Falange, al si del qual va fundar, amb Mercedes Sanz Batxiller, vídua d'Onésimo Redondo, l'Obra d'Auxili Social, de la qual va ser secretària nacional durant una llarga etapa. I va compatibilitzar tot això amb la seva pròpia vida familiar -va casar i va tenir una filla- i una intensa activitat literària, ja que entre el 1935 i el 1960 va publicar nou novel·les -la més popular, “Cristina Guzmán, professora d'idiomes”-, alguna de les quals va passar a la ràdio, el teatre i el cinema.







Una vida, com es pot comprovar, apassionant, que dóna joc a Domínguez per, sense separar-se la veritat històrica del personatge, fabular sobre ella ja que, a més a més, no van faltar elements col·laterals que la van enriquir, com la seva condició de padrina de la seva neboda Carmen Díez de Rivera -recordeu, la “musa de la transició”-, filla extramatrimonial de la seva germana Sonsoles, amb el concunyat de Franco i el 1940 totpoderós ministre i segona figura del règim Ramón Serrano Súñer, amb qui va mantenir una relació adulterina que va ser el tema del tot Madrid durant quinze anys (i hi ha qui opina que una de les causes de la defenestració política i subsegüent ostracisme de Serrano).





Domínguez fabula sobre les converses que Carmen hauria mantingut amb la seva germana Sonsoles sobre aquesta situació; amb la seva fillola Carmen, fortament traumatitzada quan, enamorada d'un fill de Serrano, amb qui s'hagués volgut casar, li va revelar la seva tia -no la seva mare, que no va tenir valor de fer-ho- que no podia fer-ho perquè eren germans; amb Mercedes Sanz, molt criticada a l'Espanya de postguerra per haver contret un segon matrimoni sent vídua d'un heroi; amb un Ridruejo progressivament desencantat; i amb un Hemingway desenganyat de la vida i terminal; o els seus esporàdics contactes amb Isabelita Perón, ferotge veïna d'immoble de l'esvalotada i divertida Ava Gardner.





Domínguez descriu amb vivesa la tragèdia de la fugida familiar arran del moviment militar del 1936, quan Luisillo, el netejabotes de la Gran Penya, els salva la vida i la seva forta aposta posterior quan és ella la que demana a Serrano el 1940 que intercedeixi per aturar la pena de mort que pesa sobre el noi. I això a l'ambient del Madrid de postguerra on vivien dos mons separats: el de la misèria generalitzada de l'estraperlo i les cartilles de racionament amb les elegants festes del Ritz, que retrata amb tot vigor.





L'autora juga hàbilment amb la intercalació d'escenes de diferents dècades i inicia cada capítol amb alguns paràgrafs adequats de “Cristina Guzmán”, eines gràcies a les quals aconsegueix enfilar un relat que discorre amb interès i fins i tot guarda algun misteri: el del llegat que li encarrega conservi fins després de la seva mort Hemingway i que la converteix en marmessor testamentari de la seva obra inèdita.