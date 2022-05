Dades de lestudi. - JUNTA D'ANDALUSIA





El grup de recerca d'Oncologia Bàsica i Clínica de l'Institut de Recerca Biosanitària de Granada ha trobat relació directa entre nivells alts de Bisfenol A en nens de 9 a 11 anys i problemes de pensament i comportament evidenciats a la seva adolescència (16-17 anys), sent aquest un dels constituents del plàstic 'policarbonat' usat en alguns envasos alimentaris.





Per poder realitzar aquest estudi, aquest grup de científics granadins ha analitzat els canvis biològics que es produeixen en els adolescents, els anomenats 'biomarcadors d'efecte', com a conseqüència de l'exposició a diferents agents externs en edats primerenques, els anomenats 'biomarcadors d'exposició '.





Els biomarcadors utilitzats van ser el nivell de Bisfenol A (BPA) present en orina, i el Factor Neurotròfic del Cervell (BDNF), en sang, per identificar la via d'esdeveniments que porten BPA a afectar el desenvolupament neuroconductual. Per a l'anàlisi de les alteracions del comportament dels adolescents, es va fer servir una enquesta on els pares van respondre sobre el comportament dels seus fills.





Aquest equip d'investigadors és líder internacional i investiga des de fa més de 25 anys com Bisfenol A, conegut disruptor endocrí (EDC), dissenyat com a estrogen sintètic el 1936 que és present a molts dels estris plàstics que formen part del nostre dia a dia, pot exercir modificacions epigenètiques (alteració de la metilació de l'ADN) que afecten el comportament humà, a més d'altres efectes adversos sobre la reproducció, el sistema immunitari, el metabolisme o l'augment del reg de càncers dependents de les hormones.





Els resultats obtinguts en aquest estudi han posat de manifest que els nens amb nivells més alts de BPA a la infància (9-11 anys) tenien més problemes de comportament (pensament i queixes somàtiques) a l'adolescència.





L'exposició a BPA s'associa també amb un augment de la metilació del gen de BDNF, i la metilació és un procés pel qual s'afegeixen molècules noves, anomenades grups metil, a l'ADN impedint que el gen s'expressi.





Segons aquest estudi, la metilació del gen de BDNF explica almenys el 34% de l'associació trobada entre l'exposició a BPA i els problemes de pensament en adolescents.





Aquests resultats donen suport a l'opinió recent de l'Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) de restringir l'ús de BPA en materials de contacte alimentari, a causa del risc associat d'efectes inadequats sobre la salut humana.





L'equip multidisciplinar que ha realitzat aquest estudi està integrat per metges clínics, fisioterapeutes, biòlegs, químics i ambientalistes que uneixen els seus esforços a l'estudi de les causes ambientals de malalties comunes i al diagnòstic i tractament de les malalties tumorals.