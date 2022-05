Aquest dimarts, a la seu d'Units per Avançar, el seu secretari general Ramon Espadaler i Antoni Durán-Sindreu, membre del comitè directiu i coordinador del programa econòmic, han presentat les propostes econòmiques del partit a la conjuntura actual.

RAMON ESPADALER: "SI PARLEM DE PACTE D'ESTAT ÉS PERQUÈ CREIEM QUE LES MESURES A PRENDRE SÓN SEVERES"

Ramon Espadaler durant la presentació de les propostes econòmiques d'Units per Avançar /@CatPress

Així, Espadaler ha començat fent una introducció sobre el context actual: “Estem davant d'una situació difícil que posa en risc tots els nostres guanys . Tenim un deute públic galopant, una inflació exagerada, una crisi de subministrament, la crisi del Covid-19 i la guerra d'Ucraïna. Tot plegat ens fa una situació més vulnerable”, ha comentat.



Per això, ha dit, "davant d'aquests canvis cal donar respostes. Fer un pacte d'Estat i decidir quines mesures estructurals s'han de prendre". A això, ha afegit: "Si parlem de pacte d'Estat és perquè creiem que les mesures a prendre són severes".

ANTONI DURÁN-SINDREU: "LES MESURES PRESES FINS ARA NO CENTREN EL FOCUS EN LES NECESSITATS"

Antoni Durán-Sindreu durant la presentació de les propostes econòmiques d'Units per Avançar /@CatPress

Per la seva banda, Antoni Durán-Sindreu ha remarcat que “les mesures preses fins ara no centres el focus en les necessitats o el veritable problema: el nostre model econòmic, el nostre dèficit estructural i l'elevat deute públic”.

Com a exemple, ha assenyalat que “el risc de pobresa s'ha incrementat de 8 milions de persones el 2007 a 10 milions ara mateix”. A més, ha apuntat que "després de les dues crisis, la del 2007 i la del Covid-19, no s'han fet els deures que han posat de manifest que calia dissenyar un nou model econòmic".

Després d'això, ha indicat que "Units per Avançar no considera possible una baixada d'impostos", però sí creuen necessari "la tarifa de l'IRPF perquè ningú pagui ni més ni menys que el que pagava amb anterioritat". No fer-ho, ha opinat Durán-Sindreu, “és augmentar els impostos i, molt especialment, a les rendes mitjanes i baixes”.

D'altra banda, ha subratllat la necessitat d'establir les bases de l'equilibri pressupostari i de la reducció del percentatge de deute públic, així com revisar a través de l'AIREF la despesa innecessària, en concret la despesa superflu, la despesa 'clientelista', així com les polítiques de despesa amb criteris d'eficiència i eficàcia, suprimint les que no tinguin tornada econòmica o social”.

NOU MODEL ECONÒMIC

Després d'aquesta introducció, Antoni Durán-Sindreu ha passat a explicar algunes de les propostes de mesures que presenten per a debat. Pel que fa a les referents a la despesa pública, podem destacar la " supressió d'incentius i subvencions sense retorn econòmic o social i el copagament per la utilització de determinats serveis públics".

Pel que fa a les mesures referents a justícia retributiva i fiscalitat, podem ressaltar " ajustar la tarifa d'IRPF a la inflació, instaurar un impost negatiu sobre la Renda, reorientant i unificant totes les ajudes actualment existents i millorar la legislació amb la finalitat d'evitar la el·lusió fiscal”.

A més, han fet algunes propostes de mesures de política social i de creació de riquesa, ocupació i foment de la capitalització. I altres destinades al manteniment de l'activitat dels autònoms, com per exemple la "possibilitat d'optar per cobrar la jubilació a partir dels 65/70 anys continuant 100 per 100 en actiu i sense cotitzar a la Seguretat Social, sempre que, en el cas d'autònoms, es continuï en l'activitat mantenint l'ocupació".