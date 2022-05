Catalunya, la comunitat autònoma amb més pacients a la llista d'espera per ser operats /@EP







El sanitat públic va assolir el 2021 el seu màxim històric de pacients en llista d'espera , situant-se en les 706.740 persones i superant les 704.997 persones registrades el desembre de 2019, segons l'informe de situació de la llista d'espera quirúrgica al Sistema Nacional de Salut (SNS), amb data 30 de desembre de 2021, publicat pel Ministeri de Sanitat. I Catalunya és la comunitat autònoma que lidera aquesta llista.





Amb 157.799 persones a la llista d'espera per passar per quiròfan, Catalunya lidera el rànquing espanyol. A més, cal apuntar que aquests pacients esperen una mitjana de 156 dies per ser intervinguts, un temps que només superen els malalts d'Aragó, que esperen 183 dies.





Per comunitats autònomes, per darrere de Catalunya, quant a persones en espera d'una intervenció, hi ha Andalusia (122.959), Madrid (71.956), Comunitat Valenciana (50.831), Galícia (43.194), Castella i Lleó (42.107), Canàries (42.107), Aragó (25.887), Múrcia (24.892), Extremadura (24.245), País Basc (21.707) i Astúries (20.115). Per contra, on menys pacients hi ha en aquestes llistes és a Melilla (188), Ceuta (865), Navarra (6.531), La Rioja (6.941), Cantàbria (13.453) i les Balears (14.412).





Pel que fa al temps mitjà d'espera per comunitats, després d'Aragó i Catalunya hi ha Cantàbria (146 dies), Extremadura (145), Canàries (144), Castella i lleó (144), Balears (134), Andalusia (128), Ceuta (126) ), Castella-la Manxa (113), Comunitat Valenciana (100), Astúries (95), La Rioja (95), Múrcia (94), Navarra (82), Galícia (77), Madrid (73), País Basc ( 71) i Melilla (40).





Per especialitats, dels 706.740 pacients que a data 31 de desembre de 2021 estaven en llista d'espera, 177.239 eren de traumatologia, 132.440 de cirurgia general i de digestiu, 150.355 d'oftalmología, 39.281 de ORL, 56.239 d'urología, 3.533 de cirugía cardiaca, 19.040 d'angiologia/cirurgia vascular, 22.126 per sotmetre's a una cirurgia maxil·lofacial, 16.940 a una cirurgia pediàtrica, 23.341 a una cirurgia plàstica; 2.101 a una cirugía torácica, 15.327 eran pacientes de neurocirugía y 17.375 de dermatología.