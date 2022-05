Alberto Martínez Lacambra creu que el Kit Digital és una oportunitat única per a les pimes i les anima a participar/@CatPress





Cada any, les petites i mitjanes empreses poden optar a certes ajudes i bonificacions que les acompanyin en el creixement dels seus projectes i en la digitalització dels mateixos. Per això es va crear el programa Kit Digital, una convocatòria d'ajudes dotada amb 500 milions d'euros per la qual les pimes optaran a bons de 12.000 euros per digitalitzar-los. Una convocatòria a la qual, segons Red.es, ja s'hi han apuntat 15.000 empreses.





Tal com us expliquem des de Catalunyapress, el Kit Digital és la gran aposta de la Unió Europea i de l'Estat per construir una economia real més digitalitzada, pensat per a petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, de qualsevol sector o tipologia de negoci.





A més, entrevistem Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es, sobre el projecte just en el moment en què es trobava de gira per Espanya per explicar que amb ell volien ajudar 1 milió de pimes. Et deixem l'entrevista completa perquè sàpigues més coure aquests ajuts: