L'excés de greix en alimentació accelera la menopausa /@Pixabay







L' excés de greix en l'alimentació de les dones crea un desequilibri de la microbiota intestinal que provoca canvis en el funcionament del sistema immunitari i una inflamació generalitzada que arriba als ovaris, accelerant la menopausa , segons un treball publicat recentment per investigadors xinesos a la revista científica 'International Journal of Molecular Sciences'.





En un model animal (ratolí), els autors xinesos han identificat 5 espècies de bacteris la prevalença dels quals augmenta significativament com a conseqüència de l'excés de greix ingerit. Els bacteris que prevalen en aquesta condició alliberen toxines que, al seu torn, causen canvis en el sistema immunitari, induint una hiperproducció de cèl·lules (macròfags) que alliberen substàncies (citocines) proinflamatòries i infiltren diferents òrgans incloent els ovaris.





La inflamació dels ovaris causa una activació prematura i posterior degeneració massiva de petits fol·licles que serveixen com a reserva d'òvuls per créixer, madurar i ovular durant el cicle menstrual. Al mateix model animal (ratolí) el reequilibri de la microbiota intestinal inverteix aquest mecanisme de desgast prematur d'òvuls.





A més, la proliferació excessiva dels bacteris responsables de la menopausa precoç es pot tractar amb antibiòtics. Tot i això, si els excessos alimentaris continuessin, la microbiota intestinal tornaria de nou al seu patró desequilibrat, i una ingesta d'antibiòtics prolongada podria causar problemes de salut en les dones afectades. Afortunadament, hi ha un altre tractament, més senzill i ja disponible per a les dones. Es tracta d'una medicació oral amb melatonina que trenca l'enllaç entre la microbiota intestinal i els danys als ovaris.





Així mateix, un treball recent, coordinat per un científic i metge granadí Jan Tesarik i publicat a la revista científica International Journal of Molecular Sciences, destaca els efectes antiinflamatoris i immunomoduladors de l'hormona melatonina en els humans. Segons el doctor Tesarik, la melatonina pot trencar la cadena causa-efecte implicada en aquest mecanisme on la inflamació generalitzada acaba afectant els ovaris.





"Ja que la melatonina no té efectes secundaris importants, fins i tot en dosis altes, i té una manera d'aplicació senzilla (via oral), la seva utilització preventiva, en dones amb una predisposició familiar per patir una menopausa precoç, així que curativa, per frenar una premenopausia precoç incipient, ha de ser presa seriosament en compte", ha dit l'expert.