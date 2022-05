Arxiu - Quadern de l'AIReF - AIREF - Arxiu





Catalunya és una de les set autonomies que l' Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) preveu que tinguin un creixement del PIB en taxes interanuals més gran que la mitjana nacional: registraria un creixement del 7% en contraposició al 6,4% previst en el conjunt de l'Estat.





Segons aquestes estimacions, realitzades una vegada l' Institut Nacional d'Estadística (INE) ha publicat la dada de l'avenç trimestral del PIB d'Espanya, les Canàries seria la comunitat on es produiria l'increment més gran del PIB, amb un increment de l'11% en taxes interanuals. Després de les Canàries, se situen les Balears (8,4%), Andalusia i el País Valencià (7,4%), Catalunya (7%), Madrid i Astúries (6,8%).





Per sota de la mitjana nacional es col·loquen La Rioja (6,4%), Aragó (5,7%), Navarra (5%), Galícia (4,7%), País Basc (4,6%), Cantàbria ( 4,4%), Extremadura (4,2%), Castella i Lleó (4%), Castella-la Manxa (3,6%) i Múrcia (3,2%).





En el cas de termes de taxes de variació intertrimestral, Navarra i Castella-la Manxa registren descensos del PIB del 0,2% davant les Balears i el País Valencià, que destaquen per la seva expansió, amb increments de l'1,2% i el 0, 7%, respectivament. La mitjana nacional, seguint la dada avançada per l'INE, va ser del 0,3%.





Per realitzar aquestes previsions, l'AIReF precisa que ha utilitzat una metodologia que combina tres tipus d'informació estadística : les dades mensuals d'indicadors de conjuntura desagregades a nivell territorial, les dades anuals compilades en termes de comptabilitat nacional i, finalment, les estimacions per al conjunt nacional publicades per la Comptabilitat Nacional Trimestral.