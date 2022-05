Jen Psaki @ep





La Casa Blanca ha afirmat que "una guerra nuclear no es pot guanyar" i ha recalcat que els Estats Units (EUA) "no estan combatent" a Ucraïna, després que el Govern rus ha alertat del creixent risc d'un conflicte nuclear a causa de la invasió d'Ucraïna.





"Diria que els russos, al llarg del temps i fins i tot l'any passat, han deixat clar que una guerra nuclear no es pot guanyar. Hi estem d'acord", ha manifestat la portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, durant la seva roda de premsa diària.





"És important que tots els països ho reiterin i que tots els funcionaris electes del món ho reiterin també", ha assenyalat, abans de destacar que la posició del president nord-americà, Joe Biden, és de "no enviar tropes al terreny per combatre en aquesta guerra".





Així, ha argumentat que la guerra a Ucraïna "no és entre agents subsidiaris". "És una guerra entre Rússia i Ucraïna. L'OTAN no hi està implicada. Els EUA no combaten en aquesta guerra", ha resolt.





Les paraules de Psaki arriben menys d'una setmana després que el ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, va incidir que, si bé Moscou manté per principi el seu rebuig a una guerra nuclear, no s'ha de "subestimar" el risc que esclati a causa del conflicte a Ucraïna.





"El perill és greu, real. No es pot subestimar", va dir, alhora que va traçar un parallelisme amb la crisi dels míssils del 1962 i va destacar que aleshores Moscou i Washington entenien les normes de comportament de les superpotències. "Ara en queden poques", va advertir.