Arxiu - La directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu





La directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) , Paz Esteban, compareixerà aquest dijous, dia 5 de maig, davant la Comissió de Despeses Reservades del Congrés per informar de la investigació interna sobre el suposat espionatge a polítics independentistes, segons han informat fonts parlamentàries .





La compareixença es va registrar la setmana passada, només ser elegits els deu parlamentaris que tindran accés a informació classificada ia controlar les activitats del CNI a través de l'anomenada Comissió de control de les Despeses Reservades, les reunions de les quals són a porta tancada.





A l'escrit registrat, el Govern assenyala que en aquesta compareixença Paz Esteban explicarà "les conclusions de l'exercici del control intern del CNI" , sense esmentar expressament el programa 'Pegasus' amb què es van espiar els mòbils dels polítics independentistes.





Tampoc no es coneixia llavors l'espionatge denunciat pel Govern aquest dilluns al mateix cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ia la ministra de Defensa, Margarita Robles, també a través del programa Pegasus.





Tant la directora del CNI com Margarita Robles --qui compareixerà al Congrés aquest dimecres en sessió pública-- són precisament diana dels retrets per l'espionatge i els socis parlamentaris del Govern, com ERC, han demanat la seva dimissió per depurar responsabilitats.





També el soci de coalició de l'Executiu, Unidas Podemos, ha assenyalat aquest dimarts la necessitat d'assumir responsabilitats polítiques per l'"escàndol" de l'espionatge i, encara que no ha posat noms, ha assenyalat el CNI.





TRES ESPIATS DAVANT DE LA DIRECTORA DE CNI





Paz Esteban s'enfrontarà en aquesta compareixença amb quatre diputats independentistes: Gabriel Rufián, per ERC; Miriam Nogueras, de Junts; Jon Iñarritu, de Bildu, i Albert Botran, de la CUP. Els tres últims figuren precisament a la llista de polítics espiats que ha publicat la revista 'The New Yorker'.





El president del Govern, Pedro Sánchez, va defensar dimecres passat al Congrés les actuacions del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) subratllant que tot el que ho ha fet s'ha atès "escrupolosament" al compliment de la llei.





I en aquesta mateixa sessió plenària la ministra de Defensa, Margarita Robles, va insinuar que les activitats del CNI tenien la seva justificació: "Què ha de fer un Estat, un Govern, quan algú vulnera la Constitució, quan algú declara la independència, talla les vies públiques, quan fa desordres públics, quan algú està tenint relacions amb dirigents polítics d'un país que està envaint Ucraïna?", va deixar anar a la CUP.