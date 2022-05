El refugi antiaeri de la Torre de la Sagrera a Barcelona es podrà visitar a partir del 2023 /@EP







El districte de Sant Andreu de Barcelona rehabilitarà i adequarà el refugi antiaeri de La Torre de la Sagrera , en unes obres amb una durada estimada de cinc mesos que començaran a finals d'aquest any perquè l'espai es pugui obrir al públic al llarg de 2023.





Els fons aportats per la taxa turística contribuiran a l'execució del projecte, que ha costat 295.000 euros per a la redacció del projecte, l'obra i les assistències, ha informat l'Ajuntament en un comunicat aquest dimarts.





Amb la rehabilitació, aquest serà un nou punt d'interès cultural relacionat amb la memòria històrica, després que el refugi sortís "de nou a la llum" el 2015 amb la rehabilitació i ampliació de l'edifici de la Torre de la Sagrera, als números 64 i 66 del carrer de Berenguer de Palou.





Aquest refugi no estava censat i no se'n coneixia la localització, per la qual cosa no té nombre com sí que el tenen els que estan inclosos a la llista de refugis del Servei de Defensa Passiva Antiaèria o de la Junta de Defensa Passiva de la Generalitat de 1938.





Sant Andreu preveu incorporar aquest refugi dins el futur casal de barri, i fer-lo visitable per posar en valor “aquest important element patrimonial de la història més recent”.