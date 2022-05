Persona Discapacitada Visual A la seva Jornada de Treball - Empreses Externes Onze - A&G Banca Privada /@ONCE (EP)







La Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries (FEDEPE) i la Fundació ONCE han recordat que “ queda molt per fer” per assolir la “igualtat real” de les persones amb discapacitat.





Així ho ha reivindicat en un comunicat amb motiu del Dia Nacional de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que celebren aquest 3 de maig conjuntament.





"Encara que la legislació espanyola és una de les més avançades del món en reconeixement de drets a les persones amb discapacitat i està al capdavant de la Unió Europea en la matèria, encara queda molt a fer per assolir la igualtat real" han asseverat les organitzacions .





En aquest sentit, han advertit que a Espanya 4 de cada 10 nens amb discapacitat se senten discriminats a l'àmbit escolar o el 23% de les persones amb discapacitat no tenen feina, segons l'últim estudi de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





Per treballar en la millora dels drets d'aquestes persones, les entitats tenen des del 2013 un conveni de col·laboració per impulsar la integració social i laboral de les dones amb discapacitat a l'àmbit empresarial.