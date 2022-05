Demana que es requereixi informació al Banc d'Espanya, a Israel i al Luxemburg /@EP



Gonzalo Boye, conegut per ser l'advocat de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, ha presentat aquest dimarts una querella per un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets contra NSO, l'empresa israeliana propietària del programari Pegasus, i dues mercantils més per l'espionatge a independentistes, així com contra tres persones físiques.





En un escrit de 109 folis, al qual ha tingut accés Europa Press, el lletrat ha demanat al Jutjat d'Instrucció de Madrid que "per torn correspongui" que admeti a tràmit la seva querella i acordi la pràctica d'una bateria de diligències que ha sol·licitat .





En concret, Boye ha demanat que a través del punt neutre judicial es demanin "totes les dades econòmiques i bancàries que existeixin a Espanya respecte a les querellades", és a dir, de Niv Karmi, Shalev Hulio, Omri Lavie, i de les mercantils querellades --Q Cyber Technologies LTD, NSO Group Technologies LTD, i Osy Technologies SARL--.





També ha reclamat que se sol·liciti al Banc d'Espanya informe de "qualsevol transferència de diners que s'hagin fet des del sistema bancari espanyol" i a favor dels querellats. Al fil, ha interessat que es lliuri comissió rogatòria internacional "amb desplaçament d'una comissió judicial a Israel" perquè es notifiqui la querella als involucrats.





COMISSIÓ ROGATÒRIA



En aquest sentit, ha demanat que es requereixi a la representació legal de les mercantils que "aportin la documentació acreditativa de tots els contractes, convenis o qualsevol classe d'acord que s'hagi subscrit amb el Govern d'Espanya, el Centre Nacional d'Intel·ligència o qualsevol organisme/empresa pública espanyola o empresa privada per a l'ús del programari maliciós d'intel·ligència cibernètica 'Pegasus' al territori espanyol".





Així les coses, ha sol·licitat que es reclami a les autoritats israelianes accés a "tota la informació bancària referida" a les empreses israelianes contra les quals ha presentat la querella , així com "tota la informació de què disposin de viatges a Espanya dels querellats".





També ha requerit "qualsevol altra dada de moviments migratoris cap a Israel per part de ciutadans espanyols que hagin mantingut relacions comercials o de qualsevol altre tipus amb les empreses querellades".





DEMANA INTERROGAR A CITITZEN LAB



En el marc de l'escrit, l'advocat ha demanat que se sol·liciti a les autoritats judicials de Luxemburg perquè es notifiqui i prengui declaració en qualitat d'investigats als representants legals d'Osy Technologies SARL i perquè es requereixi a les entitats bancàries que operen a aquest territori la informació relativa a aquesta empresa i als querellats.





A més, ha demanat que se li prengui declaració en qualitat de pèrits als "experts de Citizen Lab" i als autors de l'informe pericial que ha adjuntat a la seva querella. El mateix Boye ha demanat comparèixer davant del Jutjat en el marc dels interrogatoris.





Alhora, ha reclamat que es remeti ofici al Parlament Europeu perquè aporti i s'incorporin al procediment els vídeos de l'esdeveniment organitzat pel Partit Popular Europeu el 10 de febrer passat. I ha sol·licitat que se citi a declarar en qualitat de testimonis sis persones que van participar en aquesta trobada.