La jugadora del Barça Femení i de la selecció espanyola, i ambaixadora de la Fundació Cruyff, Aitana Bonmatí; la presidenta de la Fundació Cruyff, Susila Cruyff; la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura; el directiu responsable del futbol femení del FC Barcelona, Xavier Puig; el director corporatiu d’Educació i Màrqueting de la Fundació ”la Caixa”, Xavier Bertolín; i l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell; han inaugurat aquest dimarts el Cruyff Court Aitana Bonmatí amb la intenció de promoure l’esport entre els infants i joves de la localitat de Sitges.





Aquesta iniciativa de la Fundació Cruyff és fruit de l’aliança amb la Fundació ”la Caixa” i la Fundació FC Barcelona per a la construcció, el manteniment i la dinamització d’un total de 15 Cruyff Courts a tot Catalunya, projecte en el qual es dona prioritat a zones desfavorides per fomentar la inclusió social d’infants i joves especialment vulnerables a través de la pràctica de l’esport. En el cas del Cruyff Court Aitana Bonmatí, hi col·labora també l’Ajuntament de Sitges.







Els Cruyff Courts són petits camps de futbol d’ús lliure que tenen com a propòsit fomentar l’esport i inculcar valors com ara la responsabilitat, la integració, el joc en equip i la superació personal, i també aconseguir prevenir el sedentarisme i l’obesitat infantil.







El camp inaugurat aquest dimarts a Sitges se suma al Cruyff Court Constantí, el Cruyff Court Vilanova del Camí, el Cruyff Court Jordi Alba de L’Hospitalet de Llobregat, el Cruyff Court Manel Estiarte de Manresa, el Cruyff Court Sergi Roberto de Reus, el Cruyff Court Ronald Koeman de Sant Vicenç dels Horts, el Cruyff Court Andreu Fontàs de Banyoles, el Cruyff Court Ronaldinho de les Roquetes, el Cruyff Court Gerard Piqué de Sant Guim de Freixenet, el Cruyff Court Hristo Stoichkov de Martorell, el Cruyff Court Sergio Busquets de Badia del Vallès i el Cruyff Court Carles Puyol de la Pobla de Segur. L’embrió d’aquest projecte va ser la creació del Cruyff Court Xavi Hernández de Terrassa, que va posar els fonaments de l’acord.