Les persones grans s'uneixen per desheretar els seus fills







El Codi Civil espanyol divideix les herències en tres parts i una d'elles és la llegítima, destinada als fills. El percentatge varia segons les comunitats, però el cas és que excepte a Navarra, a la resta del país, per força, els pares han de deixar-li part de la seva herència als fills. Fora quina fos la relació entre aquests i els seus progenitors i fins i tot si la relació era inexistent. Però la gent gran començaa reclamar que això canviï, almenys els que formen part de l'Associació Cultural de Majors de Fuenlabrada (Acumafu).







En realitat, la queixa per com està feta la llei o la petició de que això canviï ve de temps enrere. Aquest Codi Civil que data de 1889 contempla molt poques causes que permetin desheretar un fill, com el maltractament físic o la retirada de la manutenció. Per això, bussejant per Internet es troben posts en fòrums o en webs en què alguns pares s'interessen per com desheretar un fill.





Això, cal apuntar, és una cosa que ha augmentat els dos últims anys, arran de la pandèmia. Una dada que ens revela amb facilitat Google Trends.





Cerca de les paraules "desheretar un fill" a Google Trends.





Apunten alguns experts que això és així perquè la gent gran s'ha sentit sola aquests últims mesos en què necessitaven sentir-se cuidats i protegits. Sobretot en els casos en què tenen més d'un fill, ja que un (o diversos) n'han estat pendents però un altre (o altres) no.





Tant és així que alguns pares, fins i tot, s'han unit en plataformes i associacions com l'Acumafu per demanar que canviï la llei i siguin ells els que decideixin a qui volen deixar els seus diners i els seus béns.





QUÈ DIU EL CODI CIVIL?





El Codi Civil espanyol preveu que una part de l'herència, la llegítima, sigui per als fills i els descendents. El percentatge varia segons la comunitat, per exemple del 25% a Catalunya i del 33% a Madrid. A més, cal apuntar que el percentatge d'herència que es pot donar a una tercera persona també passarà a ser dels fills en cas de no deixar un testament redactat abans de morir.





Desheretar un fill, per tant, és una tasca molt complicada, per no dir que actualment és impossible. Cal demostrar que hi ha hagut maltractament físic o verbal al progenitor o que li hagi negat, per exemple, l'alimentació. Són casos extrems i moltes vegades la persona afectada no en té proves. Per tant, encara és més difícil demostrar que no hi ha relació amb el fill en qüestió (doncs, a més, s'hauria de demostrar després de mort) o que la relació és dolenta.





Però des d'Acumafu ja s'han posat a treballar perquè això deixi de ser així. Els ancians volen poder desheretar els seus fills per qualsevol motiu, partint de la base que els seus béns són seus i de ningú més. Consideren que són ells els que han de prendre la decisió de a qui se'ls deixen.





Així, des de l'associació, a més de recomanar a les persones grans que redactin un testament deixant als seus fills estrictament la llegítima, han fet un breu escrit i s'han posat a recollir signatures perquè es canviï el Codi Civil i puguin desheretar-los també d'aquesta quantitat.





"L'Associació Cultural de Majors de Fuenlabrada (Acumafu) manifesta que els sotasignats els signants sol·liciten canvis a l'actual Codi Civil, perquè s'elimini l'obligació de deixar la Legítima als nostres descendents o si escau s'afegís l'abandonament dels teus fills o néts, com a causa de desheretament", relaten.







A més, cal apuntar que són més de 4.000 els progenitors que han acudit a l'Associació durant la pandèmia a informar-se sobre què han de fer per desheretar els fills. Per tant, tenint en compte que parlem d'una associació local i les xifres que ens aporta Google, podem veure que són molta les persones interessades en aquest tema.