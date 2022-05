L'empresari que va mediar al fitxatge d'Iker Casillas pel Porto, Santos Márquez, a la banqueta dels acusats de l'Audiència Provincial, en un judici per administració deslleial.- Arxiu @ep







El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de quatre anys i un dia de presó que l'Audiència Provincial de Palma li va imposar, el juliol de 2019, a l'empresari Santos Márquez, que va mediar al fitxatge del futbolista Iker Casillas pel Porto, per un delicte d'estafa agreujada en concurs amb un delicte d'apropiació indeguda.





La Sala Penal del Suprem rebutja així el recurs de l'empresari, tal com consta a la sentència de l'alt tribunal, a la qual ha tingut accés Europa Press. Márquez havia recorregut tant la condemna de l'Audiència de Palma com la del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, que l'havia confirmada a l'abril de 2020.





L'Audiència de Palma també el va condemnar a pagar una multa de gairebé 2.200 euros i li va imposar indemnitzar amb 115.425 euros la seva antiga empresa, Mallorca Viva SL, el soci del qual el va denunciar després del fitxatge de l'exporter del Reial Madrid pel club portuguès.









AGENT DE JUGADORS DE FUTBOL

Com ratifica ara el Suprem, l'empresari havia constituït el 2008 una societat per prestar serveis d'intermediació, de representació i de negociació de contractes de jugadors de futbol.





Segons els fets provats, l'any 2012, Márquez va vendre les seves participacions al pare del seu soci i, des de llavors, "van continuar mantenint la mateixa relació negocial i en els mateixos termes del contracte" acordat el 2008. És a dir, que el seu soci seguia aportant fons a Márquez, que “seguia com a agent” de Mallorca Viva SL.





Aquesta quantitat és la que resta per pagar a l'empresa perjudicada per l'import total de la comissió del contracte d'Íker Casillas, més el cost de diversos mesos d'un canal de pagament especialitzat en futbol que la companyia Mallorca Viva SL proporcionava a l'agent.





Márquez va recórrer al Suprem perquè considerava que, com que no havia existit un engany per part seva, tampoc se li podia atribuir un delicte d'estafa, i al·legava que no havia actuat en nom de Mallorca Viva SL, sinó que ho havia fet com a agent lliure.





L'alt tribunal dóna per provat que a finals del 2014 Márquez va fer creure el seu soci que Casillas, llavors futbolista del Reial Madrid, estava interessat a jugar en equips dels Estats Units.





Va ser el juny del 2015 quan Márquez va contactar amb el mànager d'Íker Casillas, Carlo Cutropía, per negociar el traspàs al Porto. L'empresari es va presentar com a agent lliure, si bé va mantenir el seu soci puntualment informat de la negociació i, fins i tot, van parlar del possible import de la comissió.









"MITJANÇANT ENGANY"

D'aquesta manera, l'empresari va fer creure a Mallorca Viva SL i al seu soci que la comissió derivada del traspàs seria per a aquesta empresa, “aprofitant la relació personal, professional i de confiança existent entre tots dos”. Així, el denunciant li va aportar fons per finançar la negociació.





El juliol del 2015, el mes en què Casillas va ser contractat pel Porto, Márquez va constituir una altra societat amb un altre empresari --en què Márquez era el soci majoritari--, i va destinar a aquesta nova empresa la comissió.





Segons el parer dels magistrats del Suprem, Márquez, "per tal de furtar els emoluments, constitueix una societat --VS Player SL-- que és la que s'encarregarà de manera oculta del cobrament de la comissió pel fitxatge del jugador Casillas pel Porto".





La Sala Penal recolza que l'empresari va actuar "mitjançant engany" i que el contracte del 2008 d'associació i comissió "seguia vigent, ja que no va ser denunciat en el termini de 15 dies", segons recull la sentència, dictada el 21 d'abril i ponència del magistrat Juan Ramón Berdugo.