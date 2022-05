Un pescador a l'embassament de Pedrezuela, a 18 de febrer de 2022, a Guadalix de la Sierra, Madrid (Espanya). Fitxer @ep







La reserva hídrica espanyola està al 50,6% de la seva capacitat total, per la qual cosa, per primera vegada aquest any, supera la meitat de la capacitat. En concret, els embassaments emmagatzemen actualment 28.381 hectòmetres cúbics (hm3) d'aigua, en augmentar la darrera setmana en 537 hectòmetres cúbics (l'1,0% de la capacitat total actual dels embassaments).





Per àmbits, la reserva al Cantàbric Oriental es troba al 95,9%; al Cantàbric Occidental, al 65,6%; al Miño-Sil, al 55,2%; a Galícia Costa, al 71,1%; a les Conques internes del País Basc, al 100,0%; al Duero, al 57,9%; i al Tajo, al 50,9%.





Al Guadiana se situa al 32,4%; a Tinto, Odiel i Piedras, al 80,8%; a Guadalete-Barbate, al 36,9%; a Guadalquivir, al 32,1%; a la Conca Mediterrània Andalusa, al 49,4%; a Segura, al 44,0%; al Xúquer, al 64,8%; a Ebre, al 76,0% ia les Conques internes de Catalunya, al 59,1%.





Les precipitacions han estat abundants al vessant Mediterrani i han afectat considerablement el vessant Atlàntic. La màxima s'ha produït a Salamanca amb 30 litres per metre quadrat (30,0 l/m2).





En qualsevol cas, malgrat l'evolució ascendent de les darreres setmanes, la xifra actual és inferior en comparació amb les mateixes dates de l'any passat (quan el total d'aigua embassada pujava a 34.036 hm3) ia la mitjana del decenni (39.057 hm3), segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.