El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentarà aquest divendres a l'empresariat català el pla econòmic que ha elaborat el seu partit per afrontar l'elevada inflació durant la seva intervenció a la XXXVII Reunió Anual del Cercle d'Economia que se celebra entre el 4 i el 6 de maig a Barcelona.













Aquell mateix dia també viatjarà a Barcelona el cap de l?Executiu, Pedro Sánchez, per a la sessió de cloenda. Durant tres dies desfilaran més polítics com la vicepresidenta Nadia Calviño, el president de la Generalitat, Pere Aragonés, o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau . El Rei també participarà amb l'acte de lliurament del premi 'José Manuel Lara' a l'ambició i el propòsit empresarial de la fundació Cercle d'Economia.





Feijóo aprofitarà el seu discurs per presentar als empresaris catalans el pla fiscal que ja va enviar a Moncloa fa 10 dies --sense el logo del PP i abans que es votés al Congrés el decret anticrisi-- amb l'objectiu que el Govern acceptés algunes mesures. De moment, no hi ha hagut acords amb l'Executiu, si bé el decret de mesures contra la guerra es tramitarà com a projecte de llei.





En aquest pla, Feijóo planteja abaixar l'IRPF a les rendes inferiors als 40.000 euros; una ajuda directa d'entre 200 i 300 euros per a persones vulnerables, amb salaris per sota del llindar que obliga a fer la declaració de la renda; una rebaixa urgent de l'IVA sobre el gas i la llum al 5% com permet Europa; i actuar sobre l'impost de societats, donant llibertat per amortitzar inversions en eficiència energètica o transformació digital, entre altres mesures.









LA SEVA PRIMERA VISITA COM A PRESIDENT DEL PP

Es tracta de la primera visita a Barcelona de Feijóo com a líder del Partit Popular, un lloc que ostenta des de fa un mes després d'haver estat elegit president al congrés extraordinari que la seva formació va celebrar a Sevilla.





En la seva última visita a Catalunya, com a candidat a presidir el PP, va afirmar que vol que el seu partit sigui "un punt de trobada de tota la societat catalana lliure" i va demanar no conformar-se amb una Catalunya "tancada i abstreta en si mateixa".





Feijóo va aixecar l'ànim llavors de la militància del PP català , que va aconseguir reunir més de 600 afiliats en aquell acte. A les files del PP són conscients que Feijóo necessita, a la seva carrera cap a la Moncloa, millorar els seus resultats a Catalunya.