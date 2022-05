Pescadors d'arrossegament al Port de Peníscola.- Arxiu @ep







El ple del Parlament Europeu ha demanat aquest dimarts que es prohibeixi la pesca d'arrossegament a certes parts de les àrees protegides per impedir la pèrdua de biodiversitat i contribuir a la conservació dels ecosistemes marins.













En una resolució aprovada amb 494 vots a favor, 66 en contra i 66 abstencions , els europarlamentaris han advocat per l'ús de mètodes de pesca menys perjudicials per als ecosistemes marins i per prohibir totes les activitats industrials extractives perjudicials per al medi ambient, com la mineria i lextracció de combustibles fòssils en àrees marines protegides.





L'eurodiputat de Ciutadans i portaveu d'Agricultura, Ramaderia i Pesca al Parlament Europeu, Adrián Vázquez , ha estat un dels promotors del vot contra la prohibició de la pesca d'arrossegament.





Vázquez ha argumentat que aquesta activitat constitueix un motor socioeconòmic en regions com Galícia i ja afronta una alta regulació per reduir el seu impacte en els fons marins.





"No es pot prohibir la pesca d'arrossegament a la UE, que té alts estàndards a nivell de regulació, i continuar important productes peixos per arrossegadors a països tercers, els estàndards dels quals són netament inferiors", ha defensat Vázquez





En un pas més, el Parlament ha urgit els estats membres a impulsar les inversions en pràctiques de pesca i aqüicultura sostenibles i han subratllat la necessitat d'invertir en nous vaixells i infraestructura per als ports. A més, també consideren necessari diversificar les economies costaneres.





En aquest sentit, els eurodiputats han advocat per impulsar models d'aqüicultura sostenible i també donar suport als pescadors afectats per la transició verda.





El ple del Parlament Europeu ha lamentat la manca de direcció cap a una pesca i aqüicultura sostenibles i ha advocat per redirigir aquests sectors cap a l'ús responsable i sostenible dels recursos naturals, impulsant els espais marins sans en termes mediambientals.





Així mateix, els eurodiputats han posat de relleu la importància d'establir relacions bilaterals amb països tercers ja no només per impulsar la pesca sostenible sinó per lluitar contra la pesca il·legal.





"És necessari fer inversions basades en la ciència per salvaguardar les àrees protegides i garantir la sostenibilitat del sector. Els pescadors realment necessiten estar a l'avantguarda per abordar la pèrdua de biodiversitat marina", ha assenyalat l'eurodiputada portuguesa del grup socialista Isabel Carvalhais.