Alfonso Rueda parlant als mitjans @ep





El vicepresident primer de la Xunta en funcions i candidat a presidir el PPdeG, Alfonso Rueda, ha assegurat aquest dimarts que encara no ha vist el vídeo de l'incident protagonitzat per l'alcalde d'Ourense, Gonzalo Pérez Jácome amb una sindicalista, a qui va donar un empenta, però ha assenyalat que el que li "van explicar" no li ha agradat "res".





Jácome ha empès aquest dimarts una sindicalista que portava un megàfon a la mà en el marc d'una protesta davant de l'Ajuntament a l'inici de la vaga de transport urbà de la ciutat i ha al·legat, posteriorment, que estava "impedint una agressió acústica" .





El dirigent de Democràcia Ourensana (DO) dirigeix l'Ajuntament ourensà amb el suport dels populars i Rueda, que succeirà Alberto Núñez Feijóo al capdavant de Xunta i partit, ha estat preguntat en un acte a Santiago sobre si aquest incident no era motiu suficient per retirar el suport al regidor.





"Em van explicar, però encara no vaig veure el vídeo. Quan el vegi tindré una opinió", ha traslladat Rueda, per afegir, després de ser preguntat en el mateix sentit: "Deixeu-me veure el vídeo i parlar amb el partit a Ourense. El que em van explicar no em va agradar res", ha conclòs.