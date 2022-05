Carrers d'Alcarràs de nit.- Arxiu @ep





L'astrònom i professor jubilat lleidatà Josep Maria Bosch ha sol·licitat al Minor Planet Center (MPC) batejar l'asteroide que va descobrir el 2010, amb el nom d'Alcarràs (Lleida), per la notorietat que la pel·lícula de la cineasta Carla Simón ha donat al municipi .





En un comunicat aquest dimarts, l'Ajuntament d'Alcarràs ha assegurat que confia que els propers mesos l'MPC --autoritat internacional que decideix quina és la denominació dels cossos d'aquest tipus-- accepti la proposta, que compta amb l'acord de consistori i l'institut de secundària de la localitat (Institut Alcarràs), on Bosch col·labora en la divulgació de l'astronomia.





L'asteroide anomenat fins ara '2010 VL21' va ser detectat per primera vegada per Bosch durant les observacions des de Santa Maria de Montmagastrell (Lleida).





Aquest asteroide té uns dos quilòmetres de diàmetre, està situat al Cinturó d'Asteroides que hi ha entre Mart i Júpiter i triga 5,6 anys a fer una volta sencera al Sol.





El professor de l'Institut Alcarràs José Manuel Pérez, assegura que el temps que triga a capgirar el sol "explica que hagin passat més de deu anys des que l'asteroide es va detectar per primera vegada i fins que se'n decideix la denominació definitiva".









DESIGNACIÓ DEFINITIVA

També ha concretat que quan es detecta un objecte d'aquest tipus, se'l designa de forma provisional amb un codi alfanumèric (en aquest cas '2010 VL21') i que quan es comprova que el cos detectat no havia estat vist abans, s'obre la porta a atorgar-li una denominació convencional.





El professor ha precisat que aquestes comprovacions duren tot el temps que el cos triga a fer dues voltes senceres al Sol com a mínim, període que s'ha prolongat durant més de 10 anys, i que és ara quan l'MPC ha donat al descobridor de l'asteroide la possibilitat de triar el nom definitiu.





"Al fil de la notorietat actual derivada de l'èxit de la pel·lícula de Carla Simón, Josep Maria Bosch va pensar que era una bona idea anomenar 'Alcarràs' l'asteroide i nosaltres vam traslladar la proposta a l'alcalde, que la va acceptar", ha explicat.





Per part seva, l'alcalde d'Alcarràs, Jordi Janés, ha agraït la feina que s'ha desenvolupat des de l'institut per fer possible el canvi de denominació d'aquest cos celeste, que passarà a portar ben aviat el nom del poble.





L'asteroide ha estat seguit i observat per observatoris professionals com Mount Lemmon Survey (a Arizona) i Pan Starrs 1 (a Hawaii), la seva òrbita és el·líptica i el punt més llunyà al Sol d'aquesta es fixa a 525 milions de quilòmetres de la nostra estrella i el més proper a 420 milions de quilòmetres.