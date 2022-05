El president de CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, compareix a la Comissió de Sanitat i Consum del Congrés.- @ep







El president del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha qualificat de "positiva" i "encoratjadora" la II Estratègia Espanyola per a la Discapacitat 2022-2030, aprovada aquest dimarts pel Consell de Ministres, encara que lamenta que no vingui amb una memòria econòmica, així com que no s'arribi a complir.





En declaracions a Europa Press, Pérez Bueno ha assenyalat que "sempre és d'agrair" que l'Executiu faci una "planificació i programació de les polítiques públiques" quan, segons ha assenyalat, a Espanya "s'adona de polítiques de llarg alè".





També ha destacat que es tracti d'una estratègia "àmplia i exhaustiva" i que reculli "els nous camins pels quals discorren els problemes més grans i el benestar" de les persones amb discapacitat per als propers anys, a més d'estar "dialogada" i " participada" pel moviment associatiu de la discapacitat.





En aquest sentit, posa en valor les mesures específiques relacionades amb l'atenció a les dones i les nenes del col·lectiu, així com sobre la població amb discapacitat en el medi rural.





Tot i això, el president del CERMI assenyala com a punt flac el fet que "no tingui memòria econòmica" i que aquest text no sigui condicionant i, per tant, hi hagi el risc que es quedi "en un mer treball literari". "Com va passar amb l'anterior estratègia del 2011", ha apuntat Pérez Bueno, tot recordant un text similar aprovat fa 10 anys.









EXIGÈNCIES

Sobre això, Pérez Bueno ha cridat el Govern a "aplicar-ho" assenyalant que es faria "un flac favor" al col·lectiu amb discapacitat "despertant expectatives" amb aquesta feina que "després no es veurien verificades".





És per això que, segons ha apuntat, estaran "vigilants" per si hi ha "manca de desenvolupament" de l'estratègia, per "denunciar-ho" i "exigir inversions", segons ha assenyalat el president de l'entitat. "Això no és un punt i final", ha assenyalat, abans d'insistir que aquest document haurà de ser "una realitat" i no "una aspiració".