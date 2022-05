La ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, intervé en una sessió de control al Govern al Senat, el 26 d'abril del 2022, a Madrid - @ep







El Govern assegura que "no és possible identificar totes les persones que han participat en el desenvolupament del currículum educatiu" atesa la "complexitat" del procés d'elaboració.





En una resposta escrita al PP, que preguntava sobre els participants a la redacció dels Reials Decrets d'ensenyaments mínims d'Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, el Govern recorda que el Ministeri d'Educació i FP ha rebut aportacions, comentaris, anàlisi , judicis i opinions d´un gran nombre de persones i institucions".





"Els textos s'han construït amb les aportacions de les administracions educatives i els que hi treballen, professorat, centres, representants sindicals, empresarials, col·lectius d'estudiants i de pares i mares, inspecció educativa i direcció dels centres, a més de la participació ciutadana en els fòrums, xarxes socials i consultes públiques prèvies a la seva publicació", explica el Govern, tot recalcant que l'autor últim de la redacció dels Reials Decrets no és cap altre que el Ministeri.





Per aquesta raó, l'Executiu indica que "no és possible identificar totes les persones que han participat en el desenvolupament del currículum", ja que la naturalesa de les seves aportacions va des de "comentaris puntuals" que han volgut fer arribar al Ministeri per valorar-los, sovint de manera espontània, a “propostes més elaborades”.





En qualsevol cas, el Govern sí que informa de l'existència d'un grup d'experts que, per "la seva trajectòria, mèrit i capacitat demostrada", han assessorat el Ministeri sobre el model curricular, com va destacar el març passat la llavors ministra d'Educació i FP a l'acte en què es van avançar les línies mestres del nou currículum.





Aquest grup d´experts està format per: César Coll Salvador; Elena Martín Ortega; Francisco Luna Arcos; Javier Valle López; Antonio Bolívar Botía; José Moya Otero; i Miguel Soler Gràcia. Tots ells són experts universitaris i diversos han ostentat càrrecs a l'administració pública, com Moya Otero, que va ser director del gabinet de Carolina Darias.