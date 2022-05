La ballarina Tamara Rojo @ep







La ballarina i directora artística de l'English National Ballet (ENB), Tamara Rojo, torna des de dimecres a dissabte al Gran Teatre del Liceu amb una relectura del ballet 'Giselle' a càrrec del coreògraf Akram Khan i l'ENB , i on la intèrpret ballarà en dues de les cinc funcions programades.





Rojo, que acaba a final d'any el seu periple al capdavant de l'ENB, ha assegurat aquest dimarts en roda de premsa que és una "peça emblemàtica" de la companyia a qui s'ha volgut fer un nou vernís.





En aquesta revisió de 'Giselle', Akram Khan signa una relectura onírica d'aquest ballet clàssic amb música de Vincenzo Lamagna a partir de la partitura original d'Adolphe Adam, i serà l'última vegada que Rojo dirigeixi l'ENB a Espanya abans d'assumir la direcció del Sant Francesc Ballet.





En aquesta relectura, l'escenari no és l'Alemanya medieval sinó una versió abstracta de l'actualitat, i Rojo ha explicat que aquestes revisions dels clàssics són més pròpies de l'òpera, però que al ballet no és tan habitual.





La ballarina ha assegurat que quan va veure la pel·lícula 'Bailando la oscuridad' de Lars von Trier hi va veure una 'Giselle' contemporània i va proposar a Akram Khan realitzar una revisió de l'obra, ja que al seu parer és un coreògraf que entén tant la tradició com la innovació.





Preguntada pel motiu pel qual a Barcelona balla en dues de les peces, ha dit: “Jo ja estic deixant de ballar. No he ballat res des de fa més de dos anys, des de la gala dels 70 anys de l'ENB i abans de això la 'Giselle' al Teatro Real".





"És un desenvolupament natural del que estic molt satisfeta. He tingut molta sort. He ballat més del que hauria somiat a tots els teatres del món. Estic molt agraïda al públic pels anys d'apogo. Estic preparada. Hi ha gent nova plena de talent que també ha de tenir el seu moment i l'oportunitat", ha dit Rojo.





Ha assegurat que els seus plans són ballar en aquestes funcions al Liceu, portar 'Giselle' a Nova York, una petita aparició a Mèxic i ha remarcat que el seu "últim espectacle" com a ballarina serà a París a l'octubre amb 'Giselle'.





Ha afirmat sentir-se "molt orgullosa" dels anys al capdavant de l'ENB, sobretot del catàleg de creacions i de la nova seu, i ha considerat que deixa la companyia en un moment molt sòlid, amb gires planificades a tres i cinc anys, però que després de deu anys creu que és moment del relleu.

Rojo ha subratllat que aquesta versió de 'Giselle' representa com veu el ballet actualment, i ha dit que després de la seva experiència en la creació amb 'Raimonda', li agradaria fer una altra coreografia, però que per això necessita temps.









SANT FRANCESC BALLET

Sobre el seu futur com a directora artística del San Francisco Ballet, ha dit que s'està xopant d'història nord-americana, i ha dit que la companyia té les seves pròpies peculiaritats diferents de les que es va trobar a l'ENB.





Preguntada per la situació del ballet i la dansa a Espanya, ha dit que la situació és "si és possible pitjor" que quan era adolescent, ha remarcat que companyia privades que hi havia ja no existeixen i moltes escoles que van crear generacions de ballarins no existeixen o estan treballant de forma diferent, i ha considerat que els joves ho tenen difícil si volen un futur a la dansa.





Per a ella, el gran problema és que “tot està massa polititzat” i que la clau és que les institucions puguin planejar a llarg termini i sense condicionaments, amb suport econòmic i independència artística, afegint la necessitat de millores a les lleis sobre mecenatge.