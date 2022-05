La nova unitat especial d'intervenció de l'Hospitalet de Llobregat. @ep







La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha posat en marxa una nova Unitat Especial d'Intervenció, formada per 15 agents --dos dones-- i dos comandaments.





En un comunicat aquest dimarts, l'Ajuntament ha explicat que aquesta unitat actuarà amb l'objectiu de "millorar la seguretat de la ciutat i donar una resposta immediata a aquelles situacions que ho requereixin", com els botellons, els sorolls nocturns o el control de les zones de lleure.





Han explicat que la previsió és que abans que finalitzi aquest any s'hagi format una segona promoció que permeti a aquesta unitat arribar fins a 28 efectius.





L'alcaldessa de L'Hospitalet, Núria Marín, ha destacat en un vídeo publicat a Twitter, recollit per Europa Press, que la unitat "serà clau per lluitar contra la delinqüència però també per controlar zones d'oci nocturn i evitar que els incívics alterin la convivència veïnal".





A més, ha assegurat que els agents que formen la unitat "actuaran en les situacions més perilloses d'una manera més immediata" per protegir els ciutadans i fer que aquests se sentin segurs.