La CEOE ha assenyalat al seu darrer informe 'Panorama Econòmic Abril 2022' que les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre del 2022 mostren que el mercat laboral comença a normalitzar-se, amb xifres similars a les prèvies a la pandèmia. L'atur va pujar en 70.900 persones entre gener i març, fet que suposa gairebé un 2,3% més que el trimestre anterior, mentre que l'ocupació es va reduir en 100.200 llocs de treball (-0,5%), el descens més baix en un primer trimestre des del 2019, quan es van destruir 93.400 llocs de treball. Es tracta d'un descens en línia amb la mitjana dels primers trimestres del període 2014-2019, abans del cóvid, cosa que indica que s'ha iniciat un procés de normalització, apunta la patronal.









El president de la CEOE, Antonio Garamendi @ep





"En els primers mesos d'aquest any, s'està produint una normalització del mercat laboral, amb un comportament més similar al que va passar en el període 2014-2019", afirma la CEOE a l'informe.





Tot i això, el sector privat "encara no ha recuperat els nivells d'ocupació del quart trimestre del 2019" , amb 97.100 persones menys que a finals del 2019. En canvi, al sector públic hi ha 214.900 ocupats més que en l'últim trimestre de aquest any, com recorden des de la CEOE.





La CEOE confia que al llarg d'aquest 2022 el mercat laboral "continuarà el camí de recuperació", encara que adverteixen que "no és immune" a les dificultats que enfrontaran les empreses davant "l'actual context de més incertesa i inflació".





Per això, demanen cautela: "Els propers mesos estaran marcats per la cautela en relació amb el mercat laboral. Tot i els resultats favorables del març, encara romanen a l'atur més de tres milions de persones i al voltant de 100.000 treballadors segueixen en situació de ERTE, alhora que continua la pandèmia". A més, hi ha un altre factor que podria desestabilitzar el mercat laboral: l?alta inflació.





ELS PREUS PUJEN COM HO VAN FER EL 1985





Al març, la inflació va tornar a repuntar fins al 9,8%, la taxa més elevada des del maig del 1985. Segons la patronal, en aquesta dada d'inflació continua existint un component significatiu d'“efecte base”, ja que el març del 2021 la inflació només va ser de l'1,3%. Els empresaris esperen que “amb aquesta xifra s'hagi assolit el màxim anual”.







Segons apunta la patronal al seu informe, els preus dels Serveis augmenten el ritme interanual en quatre dècimes fins al 2,4%; els preus dels Béns industrials sense productes energètics incrementen en dues dècimes la taxa de variació fins al 3,2%; i els Aliments amb elaboració, begudes i tabac acceleren la taxa interanual 0,9 punts fins al 6,2%, destacant l'augment d'olis i greixos (32,1%).







Els preus dels aliments sense elaboració augmenten en 1,7 punts la taxa de variació interanual fins al 6,7%. Destaca l'increment dels preus de la carn d'oví (10,1%), el peix fresc i el congelat (10,1%) o la llet i els ous (11,0%).





Els preus dels productes energètics van assolir una taxa interanual del 60,9% al març, impulsats per l'alça del preu de les primeres matèries energètiques. L'impacte positiu sobre la inflació del pla de xoc aprovat la setmana passada amb el Reial decret 6/2022 estarà limitat als tres mesos que duraran aquestes subvencions, cosa que començarà a visualitzar-se ja a l'abril com a conseqüència de les subvencions a els carburants.





Segons la CEOE, en els propers mesos la inflació es veurà molt condicionada per l'evolució i la durada del conflicte entre Rússia i Ucraïna i les sancions econòmiques imposades per la Unió Europea a Rússia , que poden tenir repercussions significatives sobre el preu d'algunes matèries primeres, entre d'altres, gas, petroli, cereals o olis.





Tot i això, apunten que hi ha altres factors que contribuiran a contenir la inflació, com l'efecte base, la normalització progressiva dels costos de l'energia i dels desajustos d'oferta i demanda, així com l'enduriment de la política monetària. Així, la inflació podria finalitzar l'any al voltant del 4%.