Un pacient se sotmet a una cirurgia de laparoscòpia per tractar la seva obesitat de 308 quilos.- Arxiu @ep







L'obesitat ha aconseguit proporcions epidèmiques a Europa. Aquesta ha estat una de les conclusions d'un estudi de l'OMS sobre obesitat, que ha determinat que la malaltia causa 200.000 casos de càncer i 1,2 milions de morts a l'any.





Al primer estudi d'aquest tipus en 15 anys, l'Organització Mundial de la Salut ha afirmat que les taxes de sobrepès i obesitat han assolit nivells mortals i “encara estan augmentant”.





Afegien, a més, que cap país de la regió no estava en camí de complir l'objectiu global de l'OMS sobre malalties no transmissibles (ENT) d'aturar l'augment de l'obesitat per al 2025.

Segons han determinat les investigacions, un 59% de la població adulta a Europa té obesitat o excés de pes, així com el 8% dels nens menors de cinc anys, i un de cada 3 nens en edat escolar.









D'altra banda, la prevalença de l'obesitat a Europa és més gran que a qualsevol altra part del món excepte Amèrica , segons l'informe presentat al Congrés Europeu sobre Obesitat.





Una doctora pren mesures a una persona amb sobrepès.- Arxiu @NTU via @ep





L'obesitat està relacionada amb una sèrie d'altres malalties, incloses les complicacions musculoesquelètiques, la diabetis tipus 2, les malalties cardíaques i almenys 13 tipus de càncer .





"A tota la regió europea de l'OMS, és probable que l'obesitat sigui directament responsable d'almenys 200.000 nous casos de càncer a l'any, i es preveu que aquesta xifra augmenti les properes dècades", afirmen.







L'informe determina, a més, que l'excés de greix corporal pot ser causant de mort prematura i un dels principals factors de risc de discapacitat .





L'OBESITAT

L'obesitat es caracteritza per un excés o una acumulació excessiva i general de greix al cos. Tenir un índex de massa corporal (IMC) de 25 a 29,9 es classifica com a sobrepès, mentre que 30 o més es defineix com a obesitat.





L'informe determinava que els homes europeus tenen més probabilitats de tenir excés de pes o obesitat en general, encara que més dones vivien amb obesitat (24 %) a Europa que homes (22 %).

















Respecte a la pandèmia i el covid, l'OMS determina que les persones amb obesitat han patit especialment el seu impacte a causa dels canvis desfavorables en l'alimentació i l'activitat física, que comportaran efectes en la seva salut difícils de revertir.









LA DIGITALITZACIÓ, UN DELS CAUSANTS





L'informe dictamina que les causes de l'obesitat van més enllà d'una dieta poc saludable o una vida sedentària. " Els factors ambientals exclusius de viure a les societats altament digitalitzades de l'Europa moderna també són impulsors de l'obesitat, com la comercialització en línia d'aliments poc saludables per als nens i la proliferació de jocs en línia sedentaris ", afirmaven.









El Dr. Hans Kluge, director regional de l'OMS per a Europa, afegia que encara era possible revertir l'epidèmia d'obesitat a Europa. "En crear entorns que siguin més propicis, promoure la inversió i la innovació en salut i desenvolupar sistemes de salut forts i resilients, podem canviar la trajectòria de l´obesitat a la regió".





Begudes ensucrades, imatge d'arxiu.- @ep





Entre les demandes de l?informe hi havia el compromís polític d?alt nivell per abordar l?obesitat, juntament amb mesures com els impostos sobre les begudes ensucrades i els subsidis per als aliments saludables, a més de la fi de la comercialització d?aliments no saludables per a nens.