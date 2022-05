Arxiu - Llops ibèrics @ep







Cantàbria "farà tot el possible" perquè el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) autoritzi a realitzar controls de llop que "equilibrin" la necessària convivència entre aquesta espècie i la ramaderia extensiva, tal com estableix el Pla de Gestió de Llop de Cantàbria.





Així ho ha garantit el conseller de Desenvolupament Rural, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Guillermo Blanco , que avui ha respost a la sol·licitud de reunió urgent que els alcaldes de la comarca Saja-Nansa havien plantejat per exposar, una vegada més, la seva "creixent preocupació" per la situació que travessa el sector primari a causa dels danys que provoca al medi rural aquesta espècie.





El conseller ha compartit la preocupació dels alcaldes, augmentada per l'època en què estem, en què conflueix la pujada del bestiar a les pastures i el moment de reproducció del llop , cosa que incrementa considerablement el dany.





De fet, ha recordat als alcaldes tots els passos que Cantàbria ha fet per solucionar aquest problema des que es va incloure el llop al Llistat d'Espècies en Règim de Protecció Especial (LESPRE) . En primera instància, oposant-se a la mesura perquè està "absolutament injustificada" en els àmbits tècnics.





A més, juntament amb la resta de comunitats autònomes que mantenen el llop, mostrant el seu desacord a la Comissió Estatal. I, "davant de la negativa del Ministeri a escoltar els seus arguments", Cantàbria ha anat a la via judicial.





Mentre que el recurs judicial, que l'Audiència Nacional ja ha admès a tràmit, es resolgui, i això "pot trigar", la Conselleria "seguirà barallant sense parar" perquè el Ministeri respongui a les peticions de la regió, ha dit.





Així, la setmana passada la Conselleria va exigir al MITERD que de manera immediata respongui a la sol·licitud efectuada pels tècnics del seu departament o que ja han enviat tres expedients de control avalats científicament i tècnicament.





"Seguirem en aquesta línia i no destarem en el nostre afany que el Ministeri es pronunciï sobre la proposta de realitzar aquests controls", ha dit. A més, l'Ordre que actualment està en vigor, no només és de "impossible compliment", segons Blanco, sinó que s'ha fet contra el criteri tècnic i jurídic de les comunitats autònomes que han aconseguit, gràcies a la gestió realitzada, conservar la espècie i que allotgen actualment la pràctica totalitat d'exemplars de llop del nostre país.





Per això, "no admetrem cap tàctica de dilació i forçarem que el Ministeri es pronunciï", ha afirmat Blanco, que ha assegurat als alcaldes que, en cap cas, "deixaran de barallar-se amb arguments, per evitar els controls del llop, que no té cap justificació ni tècnica ni científica i que ignora la realitat de la ramaderia extensiva del nord d'Espanya”.





"Som nosaltres els que hem conservat el llop fins ara i estem disposats a mantenir-ne la conservació, però no a costa de danys insuportables pels ramaders", ha reiterat.





A la reunió amb el conseller, hi han acudit els alcaldes de Tudanca, Manuel Grande; Mazcuerras, Francisco Javier Camino; Cabuérniga, Rosa Fernández; Ruente, Jaime Díaz; Els Tojos, Maria Betlem Ceballos; Ferreries, Juan Francisco Linares; Polacions, Vicente Ignacio Gómez, i Lamasón, Marcos Agüeros. Per part de la Conselleria han participat el secretari general, Francisco Gutiérrez, i els directors generals de Biodiversitat, Medi Ambient i Canvi Climàtic, Antonio Lucio, i de Ramaderia, Beatriz Fernández.









"OBERTS A QUALSEVOL PROPOSTA"

"Compartim absolutament la vostra preocupació i defensem els vostres interessos", ha dit Blanco, insistint que la Conselleria està també "oberta" a qualsevol proposta que plantegin els ajuntaments afectats "sempre en el marc del compliment de la llei perquè, en aquests moments, és fonamental observar la màxima seguretat jurídica".





En el mateix sentit, ha fet una crida a "mantenir la unitat dʻacció entre totes les parts implicades". “Hem d'estar units perquè perseguim el mateix objectiu”, ha recalcat.





Fins ara, la línia de treball de la Conselleria en aquest tema ha tingut el suport de diferents administracions i està en consonància amb la postura de la resta de comunitats autònomes implicades. "És important que segueixi així", ha reiterat el conseller, perquè "la unió és la nostra principal força".