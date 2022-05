Un nen refugiat ucraïnès en un menjador a l'Hotel Novotel.- Arxiu @ep







El Govern estima que a Espanya hi ha escolaritzats "gairebé 13.000" nens desplaçats pel conflicte bèl·lic a Ucraïna, segons ho explica en una resposta a una pregunta parlamentària realitzada pel diputat del PP Óscar Clavell.













En concret, el 'popular' s'interessa pel grau de compliment per part de les administracions educatives de l'increment d'un 10% per atendre l'escolarització dels alumnes membres d'una família de refugiats ucraïnesos que no han pogut ser escolaritzats al mateix centre a Extremadura.





En la resposta, l'Executiu assegura que "les dificultats assenyalades estan resoltes" i que "les comunitats autònomes estan garantint l'escolarització dels desplaçats provinents d'Ucraïna amb rapidesa" i "amb la utilització de totes les opcions que tenen per poder-ho fer, segons estimen més adequat".





Igualment, assenyala que el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha establert mecanismes per actuar de manera coordinada amb les autonomies, compartir informació i bones pràctiques i ajustar els recursos a les necessitats específiques de cada cas.





"Cal assenyalar que al si de la Conferència Sectorial ha estat establert un Grup de seguiment sobre atenció educativa a estudiants desplaçats, que recull les iniciatives adoptades per cada comunitat autònoma i identifica les bones pràctiques i els recursos que necessiten per facilitar una millor acollida de els estudiants ucraïnesos", apunta l'Executiu al text.