L?alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, durant l?entreda aquest dimarts del títol honorífic Amiga de Barcelona al?excònsol general d?Itàlia a Barcelona Gaia Lucilla Danese. @EP







L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha brindat aquest dimarts el títol honorífic Amiga de Barcelona a l' excònsol general d'Itàlia a Barcelona Gaia Lucilla Danese , en un acte celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de la ciutat, que n'ha informat en un comunicat.





El ple municipal del 25 de febrer va aprovar per unanimitat concedir aquest reconeixement a Danese, que va exercir el càrrec entre el 2017 i el 2021, per la seva vinculació amb la ciutat i la seva "tasca de més de quatre anys de creació de vincles" entre les ciutats italianes i Barcelona , que han ajudat a promocionar les relacions i el talent italobarcelonès.





Diplomàtica de carrera des de l'any 2000 i doctora en Relacions Internacionals per l'Institut d'Études Politiques de París (Science Po), abans de la seva etapa a Barcelona Danese va treballar a les ambaixades d'Itàlia a Lisboa, a l'Uruguai com a cònsol i com a consellera de premsa i cultura a l'ambaixada d'Itàlia a Madrid.