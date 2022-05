Estudiants de batxillerat a classe.- Arxiu @ep





El Govern assegura que la reducció de continguts a l'assignatura d'Història d'Espanya de 2n de Batxillerat atén al "sentir generalitzat sobre l'amplitud excessiva de coneixements que, en un sol curs acadèmic, s'havien d'abordar en el desenvolupament d'aquesta matèria".





En una resposta escrita al PP, l'Executiu defensa la proposta curricular que ha dissenyat per a aquesta assignatura i resta importància a les al·legacions realitzades per la Reial Acadèmia de la Història al Reial decret pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims del Batxillerat.





El document d'al·legacions presentat per aquesta institució qüestionava el fet que el currículum de la matèria d'Història d'Espanya no presentés el “suficient valor formatiu”.





Tot i això, l'Executiu defensa que l'enfocament competencial que adopta aquest currículum "promou de manera explícita el pensament crític, l'ús adequat de fonts d'informació, incloent-hi el contrast i la prevenció de les notícies falses i la desinformació, l'anàlisi i la interpretació del present i del passat històric o el desenvolupament d'opinions pròpies i argumentades”.





Però també recull, segons diu l'Executiu, "el domini de les estratègies i els procediments del pensament històric i de la metodologia científica d'aquesta i altres disciplines afins, el contrast de judicis i narratives històriques oposades sobre uns mateixos fets o esdeveniments, tenint en compte el rigor històric i el coneixement de diferents corrents historiogràfics, i l'estudi comparat de diferents processos històrics”.





"Des d'aquestes consideracions, és possible que no hi hagi hagut un currículum que hagi incidit tant, i d'una manera tan detallada i específica, en el valor i el caràcter formatiu de la Història i del pensament històric", defensa el Govern.





Segons l'Executiu, l'informe de la Reial Acadèmia de la Història assenyalava, d'altra banda, un "excés de presentisme i d'atenció exclusiva a la més recent etapa de la història contemporània en la determinació dels sabers bàsics".





El Govern recorda que, tal com es va respondre a aquest informe, el Ministeri d'Educació i FP presenta "una proposta reduïda, expressa en un decret de mínims, que ha de permetre incorporar-hi, per les comunitats autònomes, una perspectiva cronològica més àmplia" . De fet, recalca que "la pròpia estructura competencial del currículum, i el seu desplegament a través dels sabers bàsics, permet que en els nivells de concreció següents es pugui ampliar la mirada històrica cap a altres períodes i etapes més llunyanes".





En qualsevol cas, defensa que la proposta de currículum atén un "sentir generalitzat sobre l'excessiva amplitud de coneixements que, en un sol curs acadèmic, s'havien d'abordar en el desenvolupament d'aquesta matèria".