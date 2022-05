Foto de família dels assistents a l'acte de lliurament dels premis Europa Nostra i Hispània Nostra a les Bones Pràctiques en Patrimoni Cultural i Natural, al Museu Sefardí, a 3 de maig de 2022, a Toledo, Castella-la Manxa (Espanya) .@ep







La Reina Sofia ha mostrat el seu compromís amb la cultura exercint d'amfitriona aquest dimarts en el lliurament dels Premis Europa i Hispània Nostra del Patrimoni Cultural i Natural concedits a projectes espanyols corresponents als anys 2018, 2019, 2020 i 2021 al Museu Sefardí de Toledo.













En aquest acte hi han participat la presidenta d'Hispania Nostra, Araceli Pereda, amb el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, i l'alcaldessa de Toledo, Milagros Tolón.





La presidenta d'Hispania Nostra ha assegurat que no es té en compte que els béns naturals i culturals són l'herència dels avantpassats, que els han remodelat i construït com a part d'una identitat comunitària que van preservar per a les generacions posteriors i que, a més , poden constituir un important recurs social i econòmic.





Segons Pereda, aquest acte suposa un retorn a la normalitat després de dos anys de pandèmia pel COVID-19. Davant aquesta situació, ha ressaltat que tant les institucions europees com Hispania Nostra van prosseguir les seves tasques habituals, recolzant-se en la modalitat telemàtica.





Els premis d'Europa Nostra es van instituir el 1978 per reconèixer i difondre projectes, realitzacions i estudis de Patrimoni Cultural a l'entorn del continent europeu i des del 2002 compten amb el suport de la Comissió Europea. Europa Nostra és una federació que agrupa més de 400 institucions i que “vol ser la veu” del Patrimoni Cultural davant les institucions comunitàries.





La presidenta ha assenyalat que la presència d'espanyols en aquesta organització ha estat sempre "molt activa" i els socis col·laboren amb rigor a informar dels projectes espanyols que es presenten. Per això, ha assegurat que, juntament amb la qualitat del patrimoni espanyol, aquesta és la causa que Espanya continuï sent “el país més premiat” amb un total de 212 premis.





D'altra banda, Hispania Nostra representa aquesta institució a Espanya i participarà en la celebració del seu 60è aniversari que tindrà lloc el 2023. Amb motiu d'aquest aniversari, la seva presidenta ha explicat que prepararan una trobada amb organitzacions civils en defensa del Patrimoni Iberoamericà, per promoure la creació d'una xarxa americana semblant a l'europea

Pel que fa als premis Hispània a les Bones Pràctiques en Patrimoni Cultural i Natural el seu origen es remunta al 2011. Per a Pereda, actualment, una de les activitats més conegudes de Hispania Nostra és la "llista vermella" de patrimoni en perill, ja que posa el focus sobre aquells béns culturals en risc de deteriorament o destrucció.





"Hispania Nostra pretén estimular i promoure les accions positives de persones i institucions a favor de l'herència cultural i natural", ha manifestat la presidenta, que ha afegit que l'objectiu del lliurament d'aquests premis és cridar l'atenció sobre actuacions rellevants que puguin servir com a pautes a possibles emprenedors i projectes.









MILLOR MOMENT DE CONSERVACIÓ

Les primeres paraules del cap de l'Executiu regional han estat per a la reina Sofia, en qui ha reconegut la feina per la cura i la protecció del llegat patrimonial d'Espanya, tant que "vostè ja forma part del patrimoni d'Espanya ", li ha dit .





Així mateix, ha destacat que el Museu Sefardí de Toledo, juntament amb la sinagoga Santa Maria la Blanca , són una síntesi de "les religions del Llibre (judaisme, cristianisme i islam), una crida d'atenció per als que juguen amb la història" , ha apuntat. En aquest sentit, ha reconegut la importància d´aquest Museu, que "és tot un missatge en si mateix".





El president de Castella-la Manxa ha considerat que Espanya està vivint un dels millors moments de conservació de la història. De la mateixa manera, ha garantit el compromís del Govern regional amb el llegat patrimonial d'aquesta terra, tal com passa amb les actuacions garantistes per part del Ministeri de Cultura i Esport del Govern d'Espanya i la Unió Europea.





Per la seva banda, ha celebrat que el riu Tajo hagi començat a fer els primers passos per sortir de "la llista vermella" del llistat d'Hispania Nostra, després de la decisió del Consell de l'Aigua d'aprovar l'esborrany del Pla Hidrològic del Tajo.









TOLEDO, CRISOL DE CIVILITZACIONS

Per part seva, l'alcaldessa de Toledo ha saludat i agraït la presència a Toledo de la reina Donya Sofia així com l'elecció de la ciutat com a seu d'aquesta trobada promoguda per la institució que vetlla per la conservació i el manteniment del ric patrimoni històric que atresora el nostre país i que ve a “recolzar la tasca que en matèria de conservació patrimonial estem realitzant a la nostra capital.





I és que, tal com ha apuntat Toló, "el gresol de civilitzacions que és Toledo actualment és també resultat de l'afany d'aquells que es van preocupar a mantenir, conservar i difondre el patrimoni deixat per generacions anteriors". Aquest esforç col·lectiu, ha dit, és el que “ha permès augmentar el nostre patrimoni, traient a la llum nous descobriments, troballes, vestigis i, amb això, nous indicis per conèixer millor el nostre passat”.





Un bon exemple és el cas de la muralla Omeya que va ser recentment descoberta a Doce Cantos, les termes romanes d'Amador de los Ríos o la capella de Catedral oculta després de l'Altar Major. "Sempre ha estat així al llarg dels segles perquè Toledo és una ciutat viva, dinàmica i en constant moviment, moderna i alhora orgullosa del seu passat", ha mantingut.





En aquest punt, la primera edil ha al·ludit a l'esforç de les administracions públiques que vetllen per aquest manteniment constant i més concretament al paper que desenvolupa el Consorci de la Ciutat de Toledo, que ella mateixa presideix, i que al llarg dels 20 anys d'història ha invertit 120 milions d'euros en la recuperació del patrimoni residencial, monumental i arqueològic del nucli històric.





Es tracta, ha dit, " de la nostra referència en la defensa del patrimoni toledà " i conscient de l'orgull i la responsabilitat que planteja el llegat històric i cultural de la ciutat, l'alcaldessa ha agraït la complicitat i el compromís de tots, també d'Hispania Nostra doncs “la seva tasca de vigilància, defensa i difusió del patrimoni, són essencials per evitar pèrdues irreparables i reconèixer aquelles actuacions que són exemplars”.