Presentació de Sitges Film Office @AjuntamentSitges





La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sitges ha presentat aquest dimarts els nous reptes de la renovada Sitges Film Office, per coordinar, gestionar i facilitar les necessitats de la producció audiovisual (llargmetratges, sèries de televisió, publicitat, videoclips, documentals i reportatges fotogràfics que es vulguin dur a terme a Sitges), i adaptada a la nova realitat amb la irrupció de les grans plataformes.





La Sitges Film Office, amb nou logo, s’ha presentat en el marc d’una de la jornada ‘Sitges i el nou panorama audiovisual’ al Miramar-Centre Cultural, que ha reunit professionals del sector amb l’objectiu de crear sinergies per reforçar el posicionament de Sitges en aquest sector audiovisual.





L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha posat en valor que “Sitges és una vila de cine i està consolidat com a escenari de rodatges i ara ja hem entrat a un altre lliga de produccions audiovisuals de gran nivell, de les grans plataformes digitals amb sèries audiovisuals o llargmetratges, que comporten molts dies de rodatges, fet que suposarà un moviment econòmic important per a Sitges, directe i indirectament. Tenim potencial per fer un hub d’audiovisuals que beneficiï tant a Sitges com a la resta del Garraf i del Penedès”.





Aurora Carbonell també ha afegit que “la nostra voluntat és connectar la indústria turística i la cinematogràfica ja que quan s’emetin aquestes produccions també comportarà una gran publicitat per a la nostra vila perquè sortirà i es veurà a tot el món”.





El regidor de Promoció Econòmica, Guillem Escolà, assegura que “treballem perquè Sitges sigui un referent de la producció audiovisual del sud d’Europa. Això contribuirà a potenciar aquest sector que alhora diversifica l’activitat econòmica de Sitges i situar la vila com a marca de referència”.





Alhora, Guillem Escolà ha explicat que “la Nova Sitges Film Office vol facilitar tota l’operativa i les necessitats logístiques en una producció audiovisual” i, també, ha detallat “l’aposta per consolidar Sitges com a motor en la indústria de la producció audiovisual. I en aquesta línia, Sitges ha apostat pel sector de la producció audiovisual per ser un referent dins d’ell, amb 4 àmbits d’actuació: Marca, Localitzacions / produccions, Infraestructures i Festivals”.





Per potenciar la marca de Sitges en la indústria de la producció audiovisual es compta amb la Sitges Film Office amb el suport de Node Film Clúster i el Gran Penedès Film Commission i l’agilització de nous procediments per dur a terme els tràmits i així obtenir permisos de rodatges.





També es treballa amb collaboracions amb Spanish Film Commission i es potencien formacions com el Producers Meet Producers (PMP) per potenciar productors novells en el marc del Sitges-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, una jornada sobre localitzadors en el marc del Festival Sitges Next o la primera edició de Script Lab, una jornada per formar guionistes en el marc de la segona Mostra de cinema LGTBIQ+ Endimaris.





Pel que fa a les localitzacions / produccions, es vol potenciar encara més Sitges com a plató natural, amb un gran ventall de localitzacions variades. L’any 2021 hi va haver un rècord de produccions amb 207 i aquest 2022 ja s’han tancat produccions amb les grans plataformes (Netflix, HBO, Sonny i Disney, entre d’altres).





“També es treballa en dotar el municipi i el territori d’infraestructures necessàries per a la producció com la Plataforma 360º per a la gravació d’anuncis de vehicles (una eina que pot representar un increment de la producció publicitària) i disposar de Platós cinematogràfics.





D’aquesta manera, tindrem un ventall de més espais per cobrir les necessitats a tota producció audiovisuals perquè puguin realitzar els seus rodatge a la nostra vila”, assegura Guillem Escolà.

Per últim, es treballa vincular el sector audiovisual amb els Festivals com el Sitges-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival Sitges Next i el Sitges Film Land, vinculat a les Film Office i a les Film Commission), entre d’altres.





La seu de la Sitges Film Office està situada al Centre d’Iniciatives Econòmiques de Sitges (CIES) Nivell 10.









Reptes de Futur i rodatges de la Sitges Film Office

El regidor de Promoció Econòmica, Guillem Escolà, ha anunciat també els nous acords i produccions que tindran lloc a Sitges. Entre les grans produccions que acollirà Sitges aquest 2022 destaca el rodatge de la sèrie de televisió ‘Palomino’, una coproducció entre Netflix i Sony que es durà a terme a partir d’aquest mes de maig i durant 5 mesos (maig, juny, juliol, setembre i octubre). ‘Palomino’ és una sèrie d’acció i aventura de 8 capítols, que està dirigida per dones i explica com una professora britànica es veu embolicada en un atracament brutal que passa en un supermercat espanyol.





Entre els acords, també hi ha la gravació de la segona temporada de la sèrie de televisió “30 monedas” del director Álex de la Iglesias, que és una producció de la plataforma HBO Max i s’ha rodat a Sitges, i el llargmetratge “Nada” de Netflix, que preveu un gran muntatge al Port de Vallcarca amb la construcció de platós del 30 de maig fins al 8 de juliol. A més, també es rodarà la sèrie de televisió “Culprits” de la Disney, que es filmarà a la cimentera de Vallcarca, i la sèrie de tv “Las Invisibles”, des de mitjans de maig a mitjans de juny a diferents espais de la vila. Alhora en l’àmbit publicitari, també es filmarà la campanya Mundial de Puma i la campanya de Heineken, de Desigual, de Zara, de Transavia, GoldSmith, entre d’altres.









Jaume Roures i el nou panorama audiovisual després de l’arriba de les plataformes





El productor i soci fundador de Mediapro, Jaume Roures, ha explicat durant la seva ponència “El nou panorama audiovisual després de l’arribada de les plataformes” que “cal definir plans estratègics que tinguin una visió global per avançar i per donar salts qualitatius més enllà de tenir platós. Hem d’aprofitar la conjuntura per aconseguir l’objectiu com a país de crear indústria com té França, que ha construït una estratègia cultural, una secció cultural per desenvolupar una indústria audiovisual”.





Jaume Roures assegura que l’eclosió de plataformes digitals ha suposat que s’incrementi el nombre d’inversions per produir i, per tant, el repte és participar d’aquest procés perquè tenim la capacitat i el talent. El productor i soci fundador de Mediapro també ha assenyalat que “són importants els fons Next Generation.





Actualment s’impulsa el Hub de les 3 xemeneies, que no és només platós sinó que ha de ser un centre referent de formació, de recerca, de realitat virtual, per al desenvolupament de videojocs i per al futur metavers”.





Cal construir una indústria adaptada al segle XXI, a les TIC. En aquest context, Jaume Roures també ha remarcat que “cal que l’ensenyament audiovisual sigui present als currículms escolars” i ha destacat també que cal defensar la televisió pública, TV3 com una eina important per a la llengua, cultura i la integració i, també, cal apostar pels festivals de cinema”.