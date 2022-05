Arxiu - Jutjats d'Oviedo, Audiència Provincial. - EUROPA PRESS - Arxiu





La Fiscalia del Principat d' Astúries sol·licita la condemna de quatre acusats, membres d'un grup establert a Oviedo dedicat a estafar ciutadans estrangers amb falsos premis de loteria. La vista oral està assenyalada per a aquest dimecres, 4 de maig de 2022, a la Secció Tercera de l'Audiència Provincial, amb seu a Oviedo, a les 10.00 hores, segons ha informat la Fiscalia.





Els acusats eren a Espanya amb estada regular i dos són titulars de permisos de residència comunitària. La causa va estar paralitza, per causa no imputable als acusats, des del desembre del 2010 al març del 2012, i des del maig del 2012 al juliol del 2014.





El Ministeri Fiscal sosté que els acusats formaven part d'un grup establert a Oviedo, creat amb la finalitat d'estafar ciutadans de fora d'Espanya. Així, de comú acord, van enviar centenars de cartes o correus electrònics a persones residents a l'estranger, en què comunicaven falsament els destinataris que havien estat seleccionats per participar gratuïtament en una campanya de promoció internacional de loteria espanyola.





Posteriorment, els anunciaven que havien estat premiats amb un premi que solia oscil·lar entre 600.000 i 800.000 euros, incorporant als correus enviats , per donar credibilitat a l'engany, documents que simulaven els escuts, logotips i capçaleres de Loteries i Apostes de l'Estat i Ministeri de Economia.





A la notificació, indicaven als destinataris que havien de posar-se en contacte amb l'entitat dipositària dels fons de la loteria, encarregada de pagar els premis.





Les persones receptores de les cartes i correus, creient que era cert que els havia tocat el presumpte premi, atenien les peticions de lliurament de diners que els feien els acusats amb el pretext de satisfer impostos, taxes o comissions bancàries, despeses de transferència, etcètera, i que, segons els deien, calia abonar amb caràcter previ a la recepció dels fons en què consistia el fals premi.





Els lliuraments de diners per part de les persones destinatàries dels correus es feien mitjançant transferència bancària a comptes oberts pels acusats en entitats bancàries , valent-se de documentació personal simulada o mitjançant girs o a través d'establiments d'enviament de diners. Quan els diners eren en poder dels acusats, aquests se n'apropiaven.





Consta que van dur a terme aquesta pràctica amb almenys sis ciutadans, procedents de Suïssa, Alemanya, França, els Estats Units i Àustria. Van enviar, cadascun, quantitats que oscil·len entre els 2.320 i els 85.311 dòlars. A les entrades i registres practicats als domicilis dels acusats es va trobar diversa documentació.





Els fets són constitutius d'un delicte continuat de falsificació en document oficial . del Codi Penal vigent a la data de comissió dels fets, anterior a la reforma operada per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per ser la legislació més favorable.





Concorre l'atenuant de dilacions indegudes. I sol·licita que es condemni els acusats a 4 anys de presó, inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i multa de 10 mesos, a raó de 10 euros dia, amb la responsabilitat personal subsidiària en cas d'impagament .





És procedent, de conformitat amb l'article 89 del Codi Penal, substituir la pena de presó per l'expulsió del territori espanyol durant 5 anys. Per via de responsabilitat civil, els acusats indemnitzaran els perjudicats amb les quantitats estafades, més els interessos legals corresponents.