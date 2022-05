Fotografia de Dana, la pastoreta alemanya que necessita ajuda @gofundme





Es necessita ajuda urgent per operar Dana , una gossa de tan sols 7 mesos que pateix una greu malaltia: displàsia de maluc, una patologia relacionada amb el “mal encaix” dels ossos del maluc.





Al maluc dels gossos, com passa també en el de qualsevol humà, el fèmur ha d'encaixar correctament en una cavitat anomenada acetàbul situada al maluc. Tanmateix, en alguns gossos, aquest encaix de peces no es produeix de la manera adequada i el cap del fèmur queda desplaçat.





Els gossos que pateixen aquesta malaltia senten dolor articular constantment. Els símptomes més comuns són:





- Poca o nul·la activitat (no volen jugar o pujar escales per exemple)

- No tenen ganes de córrer ni salta

- Coixera

- Dificultat a moure les potes del darrere

- Rigidesa de malucs i potes posteriors

- Dolor

- Espetecs





Perquè Dana pugui superar aquesta malaltia necessita sotmetre's a una operació que costa 1.400 euros per cada pota i arriba als 2.800 euros. El propietari, Luis Serrano Cuadra, no pot fer front a aquesta despesa i, per intentar salvar la seva gossa igualment, ha creat un grup a GoFundMe on demana ajuda ciutadana per reunir els diners i donar-li una vida plena a Dana.





Tot aquell que vulgui ajudar pot entrar en aquest enllaç . Moltes gràcies!