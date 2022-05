Cervell @ep





Les persones podrien trobar el seu nivell de coeficient intel·lectual ha disminuït en 10 punts juntament amb l'envelliment del cervell d'aproximadament 20 anys després d'haver tingut un cas greu de Covid-19 , segons va descobrir un nou estudi.





Si bé molts informes científics han suggerit que Covid fa malbé el funcionament del cervell, un nou estudi de la Universitat de Cambridge i l'Imperial College London té troballes específiques.





Afirma que l'impacte cognitiu dels pacients que tenen un cas greu de Covid és equivalent a perdre 10 punts de coeficient intel·lectual. I el deteriorament és similar a 20 anys d'envelliment de 50 a 70 anys.





L?estudi també suggereix que aquests impactes es noten més de sis mesos després de tenir el virus i que la recuperació és gradual.





La investigació va veure un estudi en profunditat de 46 britànics que tenien Covid el 2020 i van ser tractats a l'Hospital d'Addenbrooke, 16 dels quals amb ventilació mecànica. Es van fer mesuraments d'ansietat, depressió i trastorn d'estrès posttraumàtic amb els resultats comparats amb xifres mitjana per a membres del públic.





Els pacients van ser aparellats amb 66.008 membres del públic en general i això va conduir a les troballes d'una pèrdua de coeficient intel·lectual equivalent a 10 punts, així com un envelliment de 20 anys. El professor Adam Hampshire, un dels autors de l'estudi de l'Imperial College London, va dir: “Al voltant de 40.000 persones han passat per cures intensives amb Covid-19 només a Anglaterra”.





“Molts més deuen haver estat molt malalts però no ingressats a l'hospital. Això vol dir que hi ha una gran quantitat de persones que encara experimenten problemes cognitius molts mesos després. Necessitem urgentment veure què es pot fer per ajudar aquestes persones”, demana l'investigador.