Un informe sobre el programa d'espionatge 'Pegasus', que ha publicat el diari 'The Guardian', apunta el Marroc com a possible autor de l'espionatge a més de 200 mòbils espanyols que haurien estat seleccionats com a objectius de vigilància per part d'un client de la companyia israeliana NSO Group.





"Les seleccions de números mòbils que es creu que va realitzar el Marroc van passar el 2019, segons les marques de temps a les dades, que inclouen més de 50.000 números de persones seleccionades com a possibles objectius de vigilància per clients de NSO a tot el món", ha afirmat el diari britànic fent referència a un informe filtrat de la plataforma Forbidden Stories.





El Govern va comunicar aquest dilluns que havia presentat, a través de l'Advocacia de l'Estat, una denúncia pel presumpte espionatge al president del Govern, Pedro Sánchez , i la ministra de Defensa, Margarita Robles , a través dels telèfons mòbils amb el programa Pegasus .





En concret, la primera de les intrusions s'hauria produït en el context de l'entrada massiva d'uns 10.000 immigrants a Ceuta entre el 17 i el 18 de maig que precisament va portar Sánchez a visitar aquest segon dia la ciutat autònoma, així com Melilla, amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.





En aquest context, i malgrat que el Govern no ha volgut especular sobre qui poden haver estat darrere de l'"extern i il·lícit" espionatge, l'informe al·lega que la inclusió de més de 200 mòbils espanyols seleccionats a la base de dades del projecte Pegasus "es creu" que és una acció del Marroc.





" El client aparentment va estar actiu en la recerca de possibles objectius per a la vigilància dins d'Espanya ", recull l'informe per afegir que encara que el número aparegui a la llista filtrada no indica que "de cap manera" hagi estat objecte de vigilància amb Pegasus.





A més, la informació que publica el diari indica que l'elecció de números mòbils per part, presumptament, del Marroc va passar el 2019, segons les dades temporals que inclouen més de 50.000 números de persones seleccionades com a possibles objectius de vigilància per clients de NSO a tot el món, entre els quals es trobarien el de l'activista sahrauí, Aminatou Haidar, i el periodista especialitzat al Magrib, Ignacio Cembrero