Aquest dissabte 7 de maig Girona inaugura la 67a edició de Temps de Flors, una mostra floral que aquest 2022 recupera la seva essència després de dos anys de pandèmia. Mentre que el 2021 es va celebrar l'edició especial "a cel obert", en aquesta ocasió es podran visitar una altra vegada espais interiors com el claustre o els soterranis de la Catedral i els Banys Àrabs, a més d'alguns patis com el de la Casa Sambola.





9 DIES DE TEMPS DE FLORS





Aquesta nova edició de Temps de Flors començarà el dissabte 7 de maig i s'allargarà fins al dia 15 del mateix mes . Seran, per tant, nou dies en què Girona, tal com diu la revista de la festivitat, "oferirà a la ciutadania la possibilitat de contemplar una ciutat diferent amb espectaculars projectes florals".





En aquesta ocasió, Temps de Flors "invita a endinsar-se pels barris del municipis a peu o amb bicicleta, a contemplar les flors, els monuments i la natura, i a deixar-se sorprendre pels emblemes del municipi que mostraran aquests dies una aparença original". D'aquesta manera, "Girona, Temps de Flors és una oportunitat per redescobrir la ciutat i els seus racons".





L'exposició estarà oberta nou dies, en horari de 10:00h a 22:00h, encara que ofereix la possibilitat de gaudir de les flors en un passeig a la nit els dos dissabtes i dimecres dia 11 de maig, doncs en aquestes ocasions estarà oberta fins a les 00:00h.





QUATRE RUTES I 107 ESPAIS PER VISITAR





Per gaudir de Girona, Temps de Flors, s'habilitaran quatre rutes. Així, els ciutadans les podran seguir i anar descobrint els 107 espais que es prepararan a la ciutat i que estaran distribuïts per dotze barris.







Quatre rutes de Girona Temps de Flors





La primera ruta passarà pels barris Barri Vell, Mercadal i Sant Daniel; la segona ruta recorrerà els carrers de Fontajau, Germans Sàbat i Taialà; la tercera ruta passarà per Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla i la quarta i última ho farà per Eixample, Pla de Palau i Vista Alegre. A continuació adjuntem un document per veure les rutes ampliades.

















ACTIVITATS DE GIRONA, TEMPS DE FLORS





Entre les diferents activitats que s'han preparat, podem esmentar el 18è concurs d'aparadors i decoració interior. En total, hi participen 37 establiments, que s'implicaran al Temps de Flors decorant els seus aparadors i competint per muntar el més bonic.





D'altra banda, entre el 7 i el 15 de maig, diversos restaurants, bars i cafeteries de Girona adherits a l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de la ciutat formaran part de la iniciativa #GastroFlors. Així, oferiran multitud de propostes gastronòmiques creatives perquè els assistents a la celebració les puguin degustar durant aquests nou dies.





CONSELLS DE MOBILITAT





Per acabar, no podem acabar aquest article sense traslladar els consells de mobilitat que ofereixen els organitzadors de Temps de Flors.





D'una banda, demanen als assistents que sempre que puguin fer-ho arribin a Girona amb tren, TAV o autobús. En cas que no sigui possible i arribin amb cotxe, recomanen aparcar als afores de la ciutat per evitar congestions de trànsit.





Finalment, indiquen que la línia 7 d'autobús urbà ampliarà el seu horari i, a més, també circularà durant el cap de setmana.